Казахстан начнёт транзит российского газа в Узбекистан только в конце октября, а не с 1 октября, как планировалось раньше. Об этом в среду сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передаёт Vlast.kz.

По его словам, ремонтные работы газопровода ещё идут, и Казахстан пока не получил необходимую заявку.

На территории Казахстана завершаются ремонтные работы с выделением отдельной нитки для учёта газа и идут пуско-наладочные работы, связанные с возможностью обеспечения транзита, сказал он.

Алмасадам Саткалиев добавил, что объёмы газа пока согласовываются, и Казахстан сможет их озвучить, как только будет получена заявка.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана не стали комментировать перенос поставок газа.

В июне правительство Узбекистана и «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива.

Минэнерго Узбекистана сообщало, что соглашение с «Газпромом» заключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.