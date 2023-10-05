В зимний сезон 2023−2024 года не ожидается аномальных морозов, подобных морозам января текущего года. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 5 октября сообщил начальник управления гидрометеорологического обеспечения Узгидромета Азимжон Нарзуллаев.

Ожидаемая температура в зимний сезон составит до −7…−12 градусов Цельсия, на севере страны — до −17…−22 градусов. Такое кратковременное понижение температуры является нормальным, сказал он.

Азимжон Нарзуллаев напомнил, что самыми точными в мировой практике являются краткосрочные прогнозы погоды — на три дня, прогнозы на пять дней (максимальные, которые обычно публикует Узгидромет) имеют точность 80−90%. Месячные прогнозы составляются на основе многолетних климатических данных и анализа.

Напомним, в январе в отдельных регионах Узбекистана наблюдалось понижение температуры ночью до −25…−27 градусов. Это сказалось на поставках электроэнергии и газа. Не только в регионах, но и в Ташкенте жители некоторых районов жили без электричества и газа, наблюдались перебои в отоплении жилых домов. В школах и вузах были продлены каникулы.