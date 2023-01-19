Похолодание середины января жители столицы переживают с трудом: отключения электроэнергии и газа, отсутствие горячей воды, замёрзшие трубы, холод дома и невозможность согреться. «Если так в столице, то что же в регионах?», — задаются вопросом многие ташкентцы. От жителей областей также можно услышать, что за ТКАДом подобная ситуация считается штатной. «Газета.uz» поговорила с жителями регионов и узнала, как они переживают эту зиму и чем она отличается от предыдущих лет.

Азамат М., Нукус и Ургенч

Зима на западе Узбекистана в этом году очень сухая. Снега в Нукусе и Ургенче не было вообще. В Нукусе я живу в бетонной пятиэтажке. Подача газа и электричества в моём микрорайоне вполне удовлетворительны. Воду не отключают, хотя с полуночи до 6 утра давление падает почти до нуля. Свет отключают на час-два в день.

Отопление почти у всех в Нукусе индивидуальное и зависит от давления газа, поэтому у нас на удивление очень тепло — выше 20 градусов точно, боимся сглазить. В предыдущие годы было гораздо хуже. Некоторые знакомые жалуются на слабое давление, хотя в целом не могу сказать, чтобы жалоб на газ и холод было много. Только на свет.

Сейчас я нахожусь в Ургенче, снимаю квартиру в центре города. Здесь даже лучше, чем в Нукусе: свет, газ и вода постоянно хорошие. В прошлом году было значительно холоднее. Но это ситуация в областных центрах. В районах газа почти нет, всё на угле, живут в одной комнате. Свет им дают обычно на два-три часа в день. Это обычное дело на селе.

Самая большая проблема — это закрытие метановых заправок. На 80-й бензин огромные очереди, по 2−3 км. Даже на АИ-91 и более качественное топливо есть большие очереди. На заправках стоим часами, иногда больше суток. Поэтому и транспорта стало значительно меньше, люди вынуждены подолгу ждать маршрутки.

Зато в Нукусе появился новый тренд — люди массово подвозят друг друга бесплатно. Я тоже так делаю. Даже разрешили частному транспорту заезжать на стоянку центрального рынка, чтобы можно было взять людей и бесплатно подвезти их. Ранее на стоянку базара можно было только рейсовым «Дамасам», ГАЗелям и автобусам.

Житель Канлыкульского района, Каракалпакстан

Мы живём в частном доме. Отопление у нас на газе, воду греем в «Аристоне». Электричество отключают на один час по два-три раза в день. Газ есть, дома тепло, спим в футболках. Но транспорт очень подорожал. Раньше из Канлыкуля до Нукуса можно было доехать за 20−30 тысяч сумов на такси. Сейчас цены выросли до 100 тысяч.

Житель Ходжейлийского района, Каракалпакстан

Наш дом отапливается газом, готовим на газовой плите. Перебоев с подачей газа нет. Нет необходимости тепло одеваться дома, много времени тратить на приготовление еды. Однако многие продукты на базаре подорожали. Цены на проезд в транспорте немного выросли.

Житель Тахтакупырского района, Каракалпакстан

У нас всё на газе: отопление, горячая вода, приготовление пищи. Однако давление газа сильно ниже, чем раньше. Приходится тепло одеваться даже для отхода ко сну. Электричество нам не отключают. Цены на транспорт повысились. Такси по посёлку стоит 2000 сумов (было 1500), а до Нукуса — 40 тысяч (было 25−30).

Житель Тахиаташского района, Каракалпакстан

Мы живём в частном доме. Отапливаемся природным газом, воду греем на газовой плите. Электроснабжение стабильно хорошее, дома жарко. Обычно газ, свет, воду отключают только на время ремонта. Цены на продукты питания и транспорт немного повысились.

Гулноз Аминова, Бухара

Мы живём в своём доме. Проблемы с электричеством у нас давно. Обычно напряжение падает ближе к вечеру, поэтому стираем по утрам. Но в эти холода оно настолько низкое, что стиральная машина и холодильник перестали работать. Теперь продукты храним во дворе, стираю на руках. Несколько дней назад не включались даже светодиодные лампочки.

Отопление у нас на газе. Давление скачет. Тепло у нас только в спальне и туалете. Надеваем по два слоя одежды. Чтобы согреть кухню, держим на газовой плите кирпичи. Готовить, конечно, можем, но для жарки, например, давление слишком низкое.

Из-за закрытия заправок есть проблемы с общественным транспортом. Во вторник ездили на базар и не увидели ни одного автобуса. Осталось только такси. Цены на продукты выросли. Говорят, что товары из Ташкента не привозят. На «колхозном» базаре продавцов нет, потому что у них замёрзли овощи и фрукты. Торговцев очень мало. Остались только те, кто продаёт из машин на базаре.

Про пункты обогрева я ничего не слышала. Знакомые говорят, что в кишлаках света сейчас вообще нет, а обычно зимой отключают каждые два часа. Дома они греют углём. Сама регулярно бываю в Галаасие. Газа там нет.

Сурхандарьинская область

Корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов поговорил с несколькими жителями Термезского района Сурхандарьинской области. По их словам, в этом году и без того тяжёлые условия жизни стали совсем невыносимыми. Многие жители отметили, что греют детей в машинах и намерены перекрыть улицу в знак протеста.

79-летний Рузи-бобо рассказал, что его семья думает, как пережить эту зиму. «Прошлой ночью от холода промокла моя постель. Старики меня поймут. Мы просим руководителей дать нам газ и свет», — сказал пенсионер.





Манзура Мадиева, Термезский район

Раньше мы жили в Термезе. Но в 2017 году наш дом снесли, выделили нам 70 млн сумов на строительство дома. В 2018 году мы построили пятикомнатный дом в Термезском районе. Условий здесь всё ещё недостаточно — простые люди не строят дома быстро. Мой 23-летний сын переехал в Термез, потому что дома холодно, и он поссорился с дядей, моим братом.





Из пяти комнат мы отапливаем только одну. В неделю уходит мешок угля. Брат мой спит в холодной комнате под тремя-четырьмя слоями одеял, тепло одевшись. Так и зимуем. Наша баня не отапливается, поэтому мы ходим купаться в платную публичную баню.

Газ до нас не дотянули, а проблемы с электричеством повторяются каждую зиму. Вот сейчас света нет уже три дня. После того, как жители махалли идут ругаться в хокимият, свет включают на пять минут. И снова выключают. А у соседей дети, старики.

От запаха угля и дыма у меня кружится голова, тошнит. Дым меня травит, кашляю чёрной мокротой. Даже «скорую» не можем вызвать, потому что не можем зарядить телефон.

Я инвалид второй группы. Моё пособие составляет 700 тысяч сумов. Его ни на что не хватает. Никакой помощи от государства нет. Я не знаю, что делать. Нам очень тяжело. Сколько бы раз мы с соседями ни обращались, это бесполезно.

Зарнигор Муминова, Термезский район

Зиму я очень не люблю, потому что с холодом приходят проблемы. У меня трое взрослых детей — 21, 19 и 15 лет. Живём с ними в одной комнате, отапливаем её дровами. Из-за безработицы муж уехал в Россию, присылает мне по 250 долларов в месяц.





Готовим на сжиженном газе. Покупаем топливо каждые 10 дней по 2 доллара за баллон. Дома у нас нет ни газа, ни света. Жить так очень тяжело. Электричество включают на 5−6 минут раз в 3−4 дня. Мы тоже мечтаем о жизни в доме с электричеством и газом.





Бегзод Каримов, Термезский район

Сейчас дома нет ни газа, ни электричества. Мы в беде. У меня трое детей. Одному 6 лет, второму 4 года, третий ещё грудной. Старшие простужены. Младенца даже не достаём из бешика, иначе он заболевает. Вчера у одного из детей был день рождения. Встретили его без электричества.

Свет гаснет по 30 раз в день. Когда его включают, мы можем обогреть одну комнату электрическими печками. Потом сидим в этой комнате все вместе, закутавшись в несколько слоёв одежды.

У нас нет дровяной печи. Готовим на сжиженном газе. Газовые баллоны вовремя тоже не привозят. Из-за закрытия газовых заправок, я не могу работать. Я — таксист. Что нам делать? Уже не знаем, как жить, куда нам податься. Дайте нам свет!

Иброхим Шамуродов, Термез

Я родился в Джаркурганском районе. Сейчас учусь в термезском медицинском университете, проживаю в арендуемом жилье. В Термезе частые перебои в подаче электроэнергии, но в Джаркургане свет дают только на два часа в день, в другое время его просто нет. Газ до нашего кишлака ещё не дотянули. Отапливаем свои дома дровами.

В будущем я планирую уехать в Европу, где нет проблем с газом и светом.

По сравнению с декабрём 2022 года очереди на газовых заправках Термеза значительно выросли, передаёт корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов. С морозов начала декабря газ реализовывали по часам. 10 января его продажа осуществлялась лишь два часа, в последующие дни поставка газа на АГНКС и вовсе прекратилась.

Водители рассказали «Газете.uz», что им приходится поднимать стоимость проезда. В городе не хватает автобусов для обслуживания населения. Ожидание транспорта затягивается до 30 минут.

В одной из служб такси Термеза Online Taxi «Газете.uz» сообщили, что с 10 января стоимость первого километра увеличилась на 50% — с 4000 сумов до 6000. А цена за каждый километр выросла до 2000 тысяч сумов.

С наступлением холодов цены в продуктовых магазинах Термеза выросли на 10−15%. Владелица продуктовой лавки Райхон рассказала, что погода также повлияла на логистику.

«С 10 января у нас начались проблемы. Поставка товаров из Ташкента прекратилась из-за гололедицы, поэтому растут и цены. Многие товары подорожали на 10−15%. Мы покупаем дороже, поэтому вынуждены дороже продавать. Расходы на транспорт выросли в два-три раза. Если раньше можно было добраться до нужного места за 5 тысяч, то сейчас мы вынуждены платить 15−20 тысяч сумов», — сказала предприниматель.





Продавец другого магазина Собир Азизов рассказал, что с началом холодов цены на некоторые продукты выросли в два раза.

«Подорожали простые фермерские продукты — морковь, лук, картошка и другие. Лук, который стоил 4000 сумов, теперь покупаем за 8000, а продаём за 9000 сумов. Многие жители покупают воду, потому что у них замёрзли трубы», — поведал Собир Азизов.

Работник пекарни Мирзо Кодиров рассказал, что проблем с газом предприятие не испытывает, напротив, давление увеличилось. Мужчина развозит лепёшки по магазинам.





«С наступлением холодов мы день и ночь пекли хлеб, развозили его по лавкам. Сам ежедневно развожу по 400 лепёшек. Каждую продаю за 4300 сумов. Продавцы на своё усмотрение ставят цену в 5000 или 6000 сумов», — сказал он.

Корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов также посетил Сурхандарьинский филиал Республиканского научно-исследовательского центра скорой медицинской помощи, чтобы ознакомиться с условиями в больнице.

«Здесь немного холодно. Я привёз из дома обогреватель», — сказал пациент больницы Хумоюн. Его примеру последовали несколько других больных.





Мужчина рассказал, что работает в Управлении по делам молодёжи Сурхандарьинской области. В больнице он оказался вечером 10 января. В населённом пункте Учкизил Термезского района его сбила машина.

«Дороги замёрзли. Я возвращался домой с работы. Переходил дорогу, когда меня сбил „Кобальт“. Я потерял сознание и меня госпитализировали в травмпункт Учкизила, оттуда — в областной филиал республиканского центра скорой помощи. Оказалось, у меня были переломы лопатки и нескольких рёбер».

Врач больницы Искандар Мухамаддиев рассказал, что с холодами выросло число пациентов с простудой, а также травмами рук и ног, которые люди получают в результате падения на льду.





«До холодов обращалось 20−30 человек, сейчас — 30−40 пациентов. Также сильно выросло число ДТП. 11 января к нам обратилось 37 человек с переломами рук, ног и другими травмами. В эти дни дежурят четыре-пять врачей. Помогаем пострадавшим, как можем», — сказал Искандар Мухаммадиев.

Он добавил, что в районных пунктах скорой медицинской помощи не хватает хирургов. Поэтому больных из Ангорского, Джаркурганского, Байсунского, Алтынсайского, Музрабатского и Термезского районов привозят в Термез.

Житель махалли «Маданият» города Джизак, Джизакская область

Мы с мамой живём в двухэтажном доме на 16 квартир. У нас нет централизованного отопления. В 2000-х кто-то приватизировал нашу котельную, отрезали трубы. Те, кто мог установить себе АГВ-котёл, установили. Таких четыре квартиры, в том числе наша. Остальные отапливаются, как могут: кто-то кондиционерами, кто-то закрывает одну комнату и сидит с электрическим обогревателем.

Как только пошёл снег, нам понизили давление газа настолько, что его фактически не было. Трубы в квартире холодные, газа хватало только на то, чтобы греть сам АГВ (по технике безопасности он стоит на улице). Мама ходит в зимнем пальто, я лежу одетый под двумя одеялами, так как перед Новым годом сломал ногу.

До вчерашнего вечера, когда газ немного повысили, мы даже не могли готовить, иначе газа не хватило бы АГВ. Готовили на электроплитке, чайник на ней закипал за 50 минут. Но электричество на полчаса-час отключали пять-шесть раз в день.

В нашей квартире проблем с водой не было. Но у некоторых жителей нашего дома замёрзли трубы. Им приходилось ходить в туалет к соседям.

Продукты нам привозят друзья и родственники. Маме 76 лет. Куда ей ходить по такому гололёду. Не знаю, подорожали ли продукты. Но когда такая ситуация с газом, у нас всегда дорожают лепёшки.

Похожая ситуация с газом была каждую зиму с 2013 по 2016 год. В другие годы мы жили в тепле, до нынешних холодов. Самое непонятное, почему в соседних махаллях газ есть, а у нас нет? Родственники говорят, что у них тепло. Почему такое распределение?

Житель махалли «Учарик» Риштанского района, Ферганская область

Аномальные холода затронули многие районы, в том числе и нашу махаллю. Свет стали отключать чаще. Раньше по графику отключали на восемь часов в день, с начала января в сутки отключают на 16 часов. 90 процентов домов в нашей махалле газифицированы. Раньше топливо непрерывно подавалось. Но с 2023 года давление газа сильно упало.

Кроме того, у нас выросли цены на бензин и газ. Из-за этого водителей стало меньше. Всё это сказывается на транспортных расходах. Поездка, которая раньше обходилась в 2000, теперь обходится в 3000—4000 сумов.

Из подорожавших продуктов могу выделить лук. Месяц назад он стоил 5000−6000 сумов, а теперь 8000−9000.