Первым заместителем министра экономики и промышленности Узбекистана назначен Олимхон Бакиевич Рустамов, до этого работавший первым заместителем председателя Счетной палаты, сообщила пресс-служба Минэкономпрома.

Пост первого замглавы Минэкономпрома оставался вакантным с июля после назначения Равшана Гулямова советником президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.

Олимхон Рустамов (1966 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1989). В 2005—2014 годах работал главным инспектором Счетной палаты, в 2014—2016 годах — заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината. С 2016 по 2017 годы занимал пост зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам.