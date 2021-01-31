Олимхон Бакиевич Рустамов назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Это предусмотрено постановлением президента от 29 января 2021 года, сообщила пресс-служба МИВТ.

В сферу его ответственности в новой должности входят вопросы привлечения инвестиций, эффективного мониторинга реализации инвестиционных проектов, организация разработки проектов государственных программ развития и инвестиционных программ, включая региональные инвестиционные программы, а также реализация комплексных мер по развитию регионов и свободных экономических зон.

Кроме того, он также будет отвечать за координацию отраслевого развития социальной сферы, туризма и отрасли строительных материалов, говорится в сообщении.

До назначения с сентября 2019 года он работал первым заместителем заместителя министра экономического развития и сокращения бедности, а с марта 2020 года — его заместителем.

Олимхон Рустамов (1966 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1989). В 2005—2014 годах работал главным инспектором Счетной палаты, в 2014—2016 годах — заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината, зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам (2016−2017) и заместителем председателя Счетной палаты (2017−2019).