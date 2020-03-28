Во вновь образованном Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана назначены заместители министра. За исключением министра Джамшида Кучкарова обновлен весь руководящий состав министерства.

Джамшид Кучкаров 24 февраля был назначен заместителем премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министром экономики и промышленности, ранее он (с ноября 2017 года) был вице-премьером — министром финансов. О преобразовании Минэкономпрома стало известно 27 марта.

Как сообщила пресс-служба министерства, от должности замминистра освобожден Уктамжон Каримов, замминистра и директора Агентства урбанизации Жасур Арипов и замминистра и директора Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства Ганишер Маматкулов. Еще одна должность замминистра оставалась вакантной.





Олимхон Бакиевич Рустамов, с сентября 2019 года работавший первым замминистра экономики и промышленности, стал заместителем главы нового министерства.

Олимхон Рустамов (1966 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1989). Работал главным инспектором Счетной палаты (2005−2014), заместителем гендиректора Навоийского горно-металлургического комбината (2014−2016), зампредседателя «Узбекнефтегаза» по экономике и финансам (2016−2017) и заместителем председателя Счетной палаты (2017−2019).





Акмалхон Журахонович Ортиков назначен первым заместителем министра. До этого он возглавлял Секретариат по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы и частного предпринимательства Кабинета Министров.

Акмалхон Ортиков (1980 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический институт. Работал на разных должностях в структуре Министерства финансов (2001−2013), возглавлял финансовое управление хокимиятов Наманганской и Ферганской областей (2013−2015 и 2015−2017). Занимал должности заместителя министра экономики по вопросам демографии, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения (2017−2018), а также первого заместителя хокима Наманганской области (2018−2019).





Илхом Иброхимович Норкулов, работавший с мая 2019 года первым заместителем председателя Центрального банка, стал первым заместителем министра.

Илхом Норкулов (1981 г. р.) имеет степень бакалавра международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета и степень магистра Университета Глазго (Великобритания) по направлению «Экономическое развитие». Работал в системе Министерства экономики и в производственном секторе. В 2010 году начал работу в Центробанке с должности главного экономиста. C 2013 по 2018 год возглавлял Департамент монетарной политики ЦБ, с 2018 по 2019 год — заместителя главы ЦБ.





Бобур Каландарович Абдиназаров назначен заместителем главы нового министерства. До этого работал директором Департамента тарифной политики и реформированию государственных предприятий Министерства финансов.

Бобур Абдиназаров (1983 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (2003) и Международный университет Японии. Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником главного бухгалтера и заместителем директора ОАО «Риштан текс». С 2007 года занимал разные должности в Министерстве финансов, проработав главным экономистом и заместителем начальника отдела методик бухгалтерского учета и отчетности (2007−2014), начальником отдела Департамента экономического анализа АПК (2017−2018), заместителем начальника и главой Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии (2018−2019).





Еще одним замминистра стал Адиз Музафарович Бобоев. До назначения работал в Минфине на посту начальника Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития.

Адиз Бобоев (1972 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (1993). Занимал должности экономиста 1-й категории, ведущего экономиста отдела антимонопольной и ценовой политики, а также другие посты в Финансовом управлении Бухарской области (1993−2007). Работал начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов (2008−2010), замначальника отдела планирования и анализа доходов консолидированного бюджета Главного управления государственного бюджета (2010−2012) и на других руководящих должностях в структуре Минфина.