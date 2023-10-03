Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 сентября подписал указ «О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики». Копия документа есть также у «Газеты.uz».

Документом создаётся АО «Узэнергосотиш», которое будет выполнять функцию централизованной закупки и сбыта электрической энергии.

Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ) определяется оператором единой магистральной системы передачи электроэнергии, специализированным на транспортировке и транзите электроэнергии.

С 1 июля 2024 года функции централизованной закупки и сбыта электроэнергии выполняются в полном объёме компанией «Узэнергосотиш», а эксплуатации магистральных электросетей — «Национальными электрическими сетями».

С 1 января 2025 года обязательства НЭСУ по договорам экспорта и импорта электроэнергии, а также соглашениям о закупке электроэнергии, подписанным с частными электростанциями, полностью переходят «Узэнергосотиш».

На начальном этапе в период перехода на механизмы оптового рынка электроэнергии «Узэнергосотиш» будет закупать у производителей электроэнергию и продавать её территориальным предприятиям электросетей и крупным потребителям по установленным тарифам.

На следующем этапе электроэнергия будет продаваться через торговую онлайн-платформу по свободным ценам, формирующимся исходя из спроса и предложения.

«Узэнергосотиш» будет проводить операции экспорта и импорта электроэнергии на основании договоров.

В то же время основными задачами «Национальных электросетей» определены:

обеспечение надёжного функционирования в режиме реального времени и устойчивости единой электроэнергетической системы;

оказание услуг передачи электроэнергии по магистральным электросетям на основе утверждённых тарифов;

развитие магистральных сетей на основе утверждённых программ;

обеспечение стабильной интеграции с энергосистемами соседних стран и управление режимами параллельного функционирования.

До 1 марта 2024 года планируется принять пакет документов, предусматривающих законоположения об оптовом и розничном рынках электроэнергии, а также порядок лицензирования деятельности участников этих рынков.

До 1 января 2025 года поручено переоформить на «Узэнергосотиш» договоры НЭСУ по экспорту и импорту электроэнергии, а также соглашения о закупке электроэнергии, подписанные с частными электростанциями.

При этом за «Национальными электросетями» остаются обязательства по выполнению функций оператора сети, предусмотренных договорами и соглашениями.

Как мы сообщали ранее, указом также создаётся Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики. В числе задач регулятора — поэтапное создание оптового и розничного рынков электроэнергии, поддержка конкуренции на рынке, утверждение размеров тарифов и платежей за передачу и распределение электроэнергии и другое.

Напомним, в июне 2022 года была создана компания UzGasTrade для выполнения функции по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке, а также единого экспортёра.