Министерство цифровых технологий Узбекистана объявит об отмене «мобильного рабства» на неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2023, которая пройдёт 24−27 октября. Об этом «Газете.uz» сообщили в Минцифры.

Ожидается, что эту новость объявит руководство министерства, которое также продемонстрирует систему передачи номера между мобильными операторами (Mobile Number Portability, MNP).

На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 3 октября представитель министерства сообщил, что техническая база для отмены «мобильного рабства» была готова ещё в прошлом году.

«Эта процедура затянулась из-за процесса согласования. По техническим моментам мы были готовы ещё в прошлом году», — отметил он.

Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утверждённой президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком (ныне Минцифры) выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи.

Право на сохранение номера при заключении нового договора с другим оператором было включено в Правила оказания телекоммуникационных услуг, вступившие в силу с 1 октября 2020 года.

Бывший директор Unitel (Beeline) Дмитрий Шуков отмечал, что внедрение MNP уже не так актуально, как десятилетия назад, поскольку новые технологии практически свели к нулю жёсткую привязку к абонентскому номеру. В то же время он выражал удивление отсутствием возможности переноса стационарных номеров, которая имеется в других странах.