С 1 октября с введением в Узбекистане новых тарифов на электроэнергию для юридических лиц цены повысили и сети электрозаправок.

В крупнейшей сети зарядных станций TokBor (свыше 180 станций по стране) сообщили, что повышают стоимость зарядки сразу на 700 сумов за 1 кВт·ч.

Для станций переменного тока (AC) — с 1250 до 1950 сумов за кВт·ч;

Для станций постоянного тока (DC) — с 2150 до 2850 сумов за кВт·ч;

Плата за простой после окончании зарядки и минимальная сумма не изменились.

Компания объяснила изменение цен новыми тарифами на электроэнергию, которые для юридических лиц повышаются в 2 раза.

По данным сети электрозаправок, основную долю при расчёте себестоимости тарифов занимают затраты на возмещение электроэнергии, как и аренда мест установки, привязанная к тарифам на электричество.

«Более того, имеется огромное количество сопутствующих затрат на эксплуатацию и расширение сети, в ближайшее время их тоже затронет повышение цен на энергоресурсы. По нашим самым скромным расчётам, чтобы сейчас возмещать электроэнергию по новым ценам, сохранить текущее качество услуг и темпы развития сети, мы вынуждены повысить цену на 700 сумов, не учитывая рост косвенных издержек», — отмечается в заявлении.

В Megawatt Energy также сообщили «Газете.uz» о планах повысить цены. Тарифы до повышения цен:

мощность 7/22 кВт — 1333 сумов за кВт·ч

60/120 кВт — 1555 сумов;

80/160 кВт — 1777 сумов;

200 кВт — 1888 сумов;

240 кВт — 1999 сумов.

Компания планирует объявить новые тарифы 3 октября.

Как мы сообщали ранее, вслед за повышением тарифов на газ для бизнеса с 1 октября газовые заправки подняли цены с 2700—2800 сумов до 3100−3250 сумов (предельная цена) за кубометр.