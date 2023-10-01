С 1 октября ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей по перестраиваемому путепроводу по улице Бабура перед международным аэропортом Ташкента.

В связи с этим внесены изменения в 10 автобусных маршрутов, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».





Маршруты 67, 76 и 94 сокращаются до УКД ОВД Яккасарайского района — автобусы будут разворачиваться под путепроводом по Малой кольцевой.

Маршруты 11, 40 и 45 будут совершать объезд по улицам Абдуллы Каххара, 7-му проезду Каххара, Кичик Башёгоч, Малой кольцевой, Сарыкульской, Темирйулчилар, Гейдара Алиева, Локомотив и Кумарик.

Маршруты 61 и 106 сокращаются до международного терминала аэропорта (Аэропорт-2).

Маршруты 47 и 77 будут временно курсировать по улицам Нукусской, Абдуллы Каххара, 7-му проезду Каххара, Кичик Башёгоч, Малой кольцевой, Сарыкульской, С. Банокатий, Локомотив и Кумарик.

До какого времени будут действовать изменённые маршруты, не уточняется.

Реконструкция путепровода перед аэропортом была начата в феврале и продлится, как ожидается, до декабря 2024 года. Путепровод станет длиннее и шире, на нём появятся заезды и съезды на Малую кольцевую автодорогу,

Сейчас половина старого путепровода разобрана, движение автомобилей организовано в обоих направлениях на двух полосах (по одной в каждую сторону).

Путепровод был построен в 1967 году. В 2008 году здесь проводилась реконструкция с расширением с четырёх до шести полос (по три в каждую сторону).