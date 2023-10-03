Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о запуске с 3 октября временного движения маршрутного такси (№3М) по путепроводу перед международным аэропортом Ташкента.

Как мы писали, с начала месяца по путепроводу, который в настоящее время строится заново, запрещено движение автобусов и грузовых автомобилей. В связи с этим были изменены маршруты 10 автобусов.

На временном маршруте между аэропортом и УКД ОВД Яккасарайского района будет работать два микроавтобуса.

Пока сохранённая часть путепровода, открытая в 2008 году. На фото можно заметить трещины. Старая часть путепровода, находившаяся справа, уже разобрана. Фото: Евгений Скляревский / Facebook.



Маршруты объезда для автобусов

В «Тошшахартрансхизмат» также пересмотрели первоначально опубликованные схемы маршрутов автобусов, которые будут курсировать в объезд путепровода.





11, 67, 76 и 94 — сокращаются до УКД ОВД Яккасарайского района;

40 — сокращается до завода «РEТ» от улицы Бабура по улицам Нукус, Т. Шевченко, Туркистон, МКАД, Сарыкульской, Темирйулчилар, Г. Алиева и С. Банокатий;

77 — будет ехать от улица Бабура по улицам Нукус, А. Каххара, 7-му проезду Каххара, Кичик Бешёгоч, МКАД, Сарыкульской, С. Банокатий, Локомотив и Кумарик;

106 — будет ехать от международного терминала (Аэропорт-2) по улицам Кумарик, Локомотив, Темирйулчилар, Сарыкульской, МКАД, Кичик Бешёгоч, 7-му проезду Каххара, А. Каххара, Нукус и Бабура;

61 — сокращается до остановки «Аэропорт-2»;

47 — будет ехать от остановки «Аэропорт-2» по улицам Кумарик (разворот), МКАД, Файзли, Ш. Руставели и Бабура;

45 — сокращается до остановки «Текстильный комбинат» и будет ехать по улицам Кушбеги, Ш. Руставели, Бабура, МКАД, Файзли и Ташкентской кольцевой.