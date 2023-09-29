С 1 октября 2023 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения. Обзор подготовлен в том числе на основе данных Министерства юстиции и материалов «Газеты.uz».

Увеличение тарифов на электричество и газ для бизнеса

С 1 октября повышаются цены на электричество и газ для крупных предприятий, бюджетных организаций, компаний и других юридических лиц. Тарифы для населения остаются без изменений.

Запуск программы поддержки малого бизнеса

С 1 октября запускается комплексная программа непрерывной поддержки малого бизнеса. Отвечать за неё будет новый Банк развития бизнеса (бывший «Кишлок курилиш банк»). На реализацию инициативы до 2026 года выделяется 6 трлн сумов государственных средств и $1,2 млрд от международных институтов.

Выделение субсидий работодателям, принимающим на работу бывших заключённых

С 1 октября работодатели, которые нанимают на работу освободившихся заключённых, смогут получить единовременную субсидию в размере трёхкратного БРВ (990 тысяч сумов) на каждого такого работника после того, как он проработает более трёх месяцев.

Для получения субсидий работодателям требуется подать заявку — письменную в районные или городские отделы по сокращению бедности и содействию занятости, либо электронную на ЕПИГУ.

Оказание государственных услуг с выездом на дом

С 1 октября госуслуги в Узбекистане можно будет получить на дому. За выездное предоставление госуслуг будет взиматься плата: 50% БРВ в Ташкенте, 40% в областных центрах и 30% БРВ в районах и городах.

Оценка туроператоров, оказывающих услуги паломникам

С 1 октября будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги умры.

Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.

Процесс доставки ID-карт и загранпаспортов через почтовую службу

С 1 октября в Узбекистане планируется запустить услугу по доставке ID-карты и загранпаспорта на дом через почтовую службу. С декабря должны заработать услуги регистрации автотранспорта и выдачи номерных знаков с выездом по месту проживания.

Возмещение расходов на получение международных IT-сертификатов

С 1 октября внедряется система покрытия 100% части расходов на получение международных IT-сертификатов гражданами, имеющими уровень знания иностранного языка на уровне В2 и более, по направлениям: системное управление, база данных и управление «облачной» платформой, обеспечение информационной безопасности и другие.

Изменения в сфере развития конкуренции

С 1 октября создаётся реестр хозсубъектов, которым предоставлены эксклюзивные права, ведение которого и контроль за соблюдением условий недопущения дискриминации возлагается на Комитет по конкуренции.

Финсанкции свыше 10 млн сумов — через суд

Применять финансовые санкции к субъектам предпринимательства за налоговые нарушения в размере свыше 10 млн сумов будут исключительно в судебном порядке в тех случаях, когда субъект предпринимательства оспаривает факт правонарушения.

Аренда государственных водоёмов

Государственные водоёмы и прилегающие участки земли будут сдаваться в аренду посредством онлайн-аукциона. Предприниматели смогут самостоятельно выдвигать инициативу сдачи водоёма. Участок сдаётся в аренду на договорной основе минимум на 10 лет. В дальнейшем срок аренды можно будет продлевать дополнительно на такой же период.

Внедрение системы сертификации специалистов в сфере градостроительства

С 1 октября в сфере градостроительства вводится система сертификации, которая будет проводиться раз в три года, для специалистов в сфере строительства: специалистов по проектному управлению и техническому контролю, специалистов, осуществляющих авторский контроль, а также главных инженеров и главных архитекторов проектов проектных организаций, а также специалистов, осуществляющих внутренний контроль в подрядных организациях.