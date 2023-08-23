Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 августа подписал постановление о совершенствовании порядка использования водоёмов для нужд рыбоводческих хозяйств.

Согласно документу, с 1 января 2024 года в рамках программы «Каждая семья — предприниматель», населению и предпринимателям будут выделять беззалоговые кредиты до 50 млн сумов на рыбоводческие проекты (сейчас 33 млн сумов).

С 1 октября этого года естественные и искусственные водоёмы (водохранилища), принадлежащие государству, будут выделяться в аренду бизнесу в аренду через онлайн-аукцион (E-Auksion) для промыслового разведения и улова рыбы, а также других целей.

Земельные участки несельскохозяйственного назначения вокруг водоёмов, водохранилищ, а также рек будут выделяться в аренду для создания пляжных зон у воды, оказания услуг по спортивно-любительской ловле рыбы, рыбалке, катанию на лодке и водной прогулке, организации торговли рыбной продукцией, в том числе рыбными блюдами, услуг общественного питания и других туристических услуг, а также для размещения для этих целей сооружений из лёгких конструкций (комплекс юртовых лагерей, контейнеров).

При этом эти требования не распространяются на водоёмы с незавершённым сроком действия договоров аренды, а также на Айдар-Арнасайскую систему озёр.

В 2024 году прогнозируется увеличение объёма ловли рыбы до 900 тысяч тонн, из которых более 644,7 тысячи тонн будут разводиться полуинтенсивных водоёмах. Ожидается, что примерно 9000 домашних хозяйств будут разводить рыбу в домашних условиях.