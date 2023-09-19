Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября подписал постановление о финансовой и институциональной поддержке развития малого бизнеса.

Согласно документу, с 1 октября будет запущена комплексная программа непрерывной поддержки малого бизнеса. Базовым банком, ответственным за её реализацию, определён Банк развития бизнеса (бывший «Кишлок курилиш банк»).

На реализацию программы правительство в 2023—2026 годах выделит 6 трлн сумов средств государственного бюджета. Дополнительно будет привлечено 1,2 млрд долларов от международных финансовых институтов.

Право на участие в программе распространяется на индивидуальных предпринимателей, самозанятых, надомников, ремесленников, дехканские хозяйства, негосударственные образовательные организации и малые предприятия с тремя и более постоянными сотрудниками, при условии, что они работают минимум 1 год, а также физические и юридические лица, реализовавшие проекты в рамках программ семейного предпринимательства и положительной кредитной историей.

В качестве мер финансовой поддержки участники программы могут рассчитывать на следующее:

1. Выделение кредитов в размере до 1,5 млрд сумов для налаживания либо расширения бизнеса на срок до 7 лет, включая льготный период до двух лет, на револьверной основе — для оборотных средств на срок до 3 лет с годовой ставкой, превышающей основную ставку Центрального банка на 4%, и (или) предоставление лизинга для закупки основных средств.

При этом предусматривается возможность выделения кредитов в размере до 100 млн сумов без залога, кредитов в размере до 150 млн сумов — с понижением залогового требования до 50%.

2. Передача в долг основных средств стоимостью до 1,5 млрд сумов с условием оплаты в рассрочку на срок до 7 лет.

3. Внесение доли в форме пустующих объектов государственной собственности и земельных площадей, оборудования, зданий и сооружений в размере до 20%, но не более 1 млрд сумов в новые, а также действующие проекты по расширению производства малого бизнеса, осуществляющих деятельность на протяжении более 24 месяцев, размер оборотных средств которых за последние 12 месяцев составил от 1 млрд сумов до 10 млрд сумов, обеспечивших постоянной работой не менее 10 человек.

Кроме того, участникам программы будут доступны консультации по следующим вопросам:

получение лицензий, разрешений, сертификатов;

таможенное и налоговое администрирование;

оформление импортно-экспортных операций;

участие в госзакупках, покупка и аренда земли, зданий, сооружений;

льготы, преференции, другие меры поддержки бизнеса.

Напомним, меры поддержки для малого и среднего бизнеса озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями в августе.