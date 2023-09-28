Казахстан будет соблюдать санкции, введённые западными странами против России в связи с ее вторжением в Украину. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 28 сентября.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму [в отношении России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по его соблюдениями, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — сказал глава Казахстана.

Токаев также заявил, что Казахстан выступает за «немедленное прекращение военных действий» между Россией и Украиной и «за мирные переговоры на основе Устава ООН».

«Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил, что ситуация, на самом деле, очень серьёзная. И украинская, и российская стороны утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока не ясна», — сказал он.

По словам Токаева, у Казахстана, имеющего протяжённую границу с Россией, нет опасений, что РФ угрожает его территориальной целостности.

«Граница [между Россией и Казахстаном] в своё время была делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран, поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные, дружеские контакты на двусторонней основе», — заявил он.

Это не первый раз, когда президент Казахстана говорит, что его страна соблюдает западные санкции. В июне Токаев сказал, что сообщения СМИ об экспорте товаров двойного назначения в РФ через Казахстан «абсолютно не соответствуют действительности». До этого казахстанский Минфин пообещал усилить контроль за вывозом продукции в России после выхода громкого расследования, в котором страну назвали «промежуточным пунктом назначения» для завоза электронных комплектующих на российский рынок.

Евросоюз уже многие месяцы пытается лишить Россию возможности обходить введённые против неё торговые ограничения. Летом ЕС одобрил механизм, позволяющий вводить санкции против третьих стран, через которые в РФ поступают подсанкционные товары.