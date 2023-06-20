Казахстан следует всем международным правилам, когда речь идёт о соблюдении западных санкций, введённых в отношении России. Об этом 20 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Астане.

«Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию — это абсолютно не соответствует действительности», — добавил он.

При этом Токаев отметил, что Казахстан поддерживает торговые отношения с Россией и «это полностью соответствует действующим международным стандартам».

В мае Financial Times писало, что в 2022 году при транзите через России «исчезли» экспортные товары из стран Евросоюза на сумму более 1 млрд долларов. Продукция следовала в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

«Эти товары, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы в военных или разведывательных службах и подлежат экспортному контролю, могли ввозиться в Россию напрямую из ЕС под предлогом того, что они находились только транзитом», — говорится в публикации FT.

Позже OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) совместно с несколькими изданиями опубликовал расследование о том, как Россия обходит западные санкции. В нем говорилось, что Казахстан стал «промежуточным пунктом назначения» для завоза в РФ беспилотников и микрочипов. В Министерстве Казахстана в ответ пообещали усилить контроль за экспортом санкционных товаров в Россию.

Известно, что ЕС готовится принять новые санкции, нацеленные уже на компании третьих стран, включая Казахстан и Узбекистан, помогающих России обходить торговые ограничения.