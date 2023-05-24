Казахстан введёт дополнительную систему управления рисками по экспорту санкционных товаров в Россию, сообщает информационное агентство LS.

Об этом прессе рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя расследование журналистов, в котором говорилось, что Россия использует Казахстан для обхода западных санкций.

Что за расследование? Ранее OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) совместно с изданиями «Важные истории» (Россия), Der Spiegel (Германия) и «Власть» (Казахстан) опубликовал совместное расследование о том, как Россия обходит западные санкции, введённые против страны в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. В расследовании говорится, что Казахстан стал «промежуточным пунктом назначения» для завоза электронных комплектующих в Россию, которые затем используются российской армией и оборонными предприятиями. По данным расследователей, уже после начала войны в Казахстане открылись компании, которые закупают беспилотники и микросхемы у производителей, прекративших поставки в РФ из-за санкций, а затем отправляют их в Россию. Владельцами компаний являются граждане России.

Глава Минфина Казахстана заявил, что страна не поставляет в Россию дроны и микрочипы, но пообещал проверить информацию о компаниях, фигурирующих в расследовании журналистов.

«В прошлом месяце [в Казахстан] прибыла делегация из США и Европы. Мы договорились, если какие-либо товары, находящиеся под санкциями, попадают в Россию, то они дают список. По этому списку мы проверяем более корректно и внимательно. Наша цель — не допускать нарушения санкций», — сказал Ерулан Жамаубаев.

Он подчеркнул, что у Казахстана есть договор, по которому страна не отправляет «такие товары» в РФ, но добавил, что власти не могут «поймать любого предпринимателя и рассматривать его как правонарушителя».

«Теперь мы добавим дополнительную систему управления рисками и, если такая возможность будет упущена, мы её не допустим. У нас ведь есть тысячи предпринимателей, которые должны предоставлять декларацию, и, возможно, они указали, что это другой товар», — отметил Жамаубаев.

В апреле в Узбекистан приезжал специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан, который сообщил, что ЕС озабочен обходом Россией санкций через третьи страны. Он рассказал, что ЕС передал узбекской стороне список товаров, производимых в Евросоюзе, которые имеют двойное или военное применение — это блок-схемы, микрочипы, оптическое оборудование, используемые, например, в крылатых ракетах. По словам О’Салливана, ЕС наблюдает в последнее время увеличение экспорта товаров из этого списка через территорию Узбекистана на 126%.

В мае Reuters писал, что ЕС готовит новые санкции, нацеленные уже на компании третьих стран, включая Казахстан и Узбекистан, помогающих России обходить торговые ограничения.

В своём последнем региональном обзоре Международный валютный фонд (МВФ) отмечал неожиданные вторичные эффекты войны в Украине на страны Центральной Азии. По оценке МВФ, в 2022 году в ЦА наблюдался экономический рост вопреки негативным прогнозам. Одна из причин этого — увеличение транзитной торговли между ЦА и Россией из-за дестабилизации традиционных торговых путей.