В 2:43 в ночь на 28 сентября произошёл сильный взрыв на складе, принадлежащем компании Inter Logistics в Сергелийском районе Ташкента.

От ударной волны были повреждены многочисленные жилые дома, здания и транспортные средства. Кроме того, пострадали 163 местных жителя, от полученных травм скончался подросток 2006 года рождения.

Мадина Аъзам запечатлела жителей и дома, пострадавшие от взрыва.

Фото





























Другие репортажи, подготовленными корреспондентами «Газеты.uz» с места происшествия, прикреплены ниже.