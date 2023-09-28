Частный дом, в котором живёт Рафаэль Нуритдинов, расположен по адресу 1-й проезд Ханабад на массиве «Курувчилар» («Строителей») Сергелийского района под эстакадой надземного метро. Участок и склад компании «Интер логистикс», где ночью прогремел мощный взрыв, разделяет пара метров.

Со стороны склада в его дом прилетел металлический предмет весом примерно 7 кг. Он пробил дыру в крыше дома и упал в прихожей.





В небольшой детской стоят две кровати. По стене прошла длинная трещина, а на кровати, где спали дети, лежат осколки разбитого стекла. «Нет, никто не пострадал», — спешит уточнить Рафаэль.

Пока хозяин показывал детскую, его мама молилась в гостиной. Окончив молитву, она поздоровалась с корреспондентами и сказала, что долго не могла прийти в себя.

«Я молилась за наше здоровье. Благодарила, что мы остались живы», — сказала она.





Как и семья Нуритдиновых, многие жители массива благодарны, что проснулись живыми, а также властям за оперативную помощь.

Взрыв произошёл в 2:52 ночи. По рассказам жителей, сначала на территории склада вспыхнул пожар (МЧС сообщило, что получило сообщение о пожаре в 2:43, а в 2:48 на место прибыли пожарные). Затем прогремел мощный взрыв.

Нуриддин Султонов, чей участок расположен в 1,5 километрах от места ЧП, сообщил, что в его доме выбило стекла и оконные рамы.





В квартире Гузаль Нурматовой, которая проживает в доме 3Б, сдвинулась новая пластиковая рама, на полу лежат осколки. Перед взрывом она и ее мама увидели пламя на территории склада и начали подходить к балкону кухни. Когда прогремел взрыв, их ударной волной откинуло на кухню, отчего Гузаль Нурматова получила травму шеи, а ее мама ударилась головой о пол.

«Сильная волна была. У меня в квартире взорвалась бутылка масла. У всех соседей первая мысль была: война началась» — рассказала она.

Житель этого же дома Олломурод Джанибеков заметил, что после возгорания начали прибывать пожарные службы. Он начал снимать происходящее на видео из окна. Затем он увидел взрыв и успел укрыться от потока осколков в угол комнаты. Но волна была настолько сильной, что треснула стеклянная рамка портрета его отца. Его супруга в этот момент шла на кухню. Осколок стекла попал ей в область правой брови.





Хоким Сергелийского района Ташкента Элбек Шукуров в интервью «Газете.uz» сообщил, что больше всего ущерб нанесён квартирам на первой линии — вдоль дороги. Это дома 9А, 3Б, 3 В, 3Д, 34 и другие. В них выбиты окна, пластиковые рамы и двери.

И.о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков сообщил, что повреждены фасады, оконные рамы и стекла 592 квартир в 26 многоэтажных домах и 8 пунктах торговли и сервиса, 1 школе и 2 детских садах. Также повреждены крыши 24 многоэтажных и 25 частных домов.





По сообщению Министерства здравоохранения, пострадало 163 человека. Из них 24 госпитализированы в разные медучреждения.

Известно о гибели подростка 2006 года рождения. Жители говорят, что мальчик получил смертельное ранение, когда подошёл к окну.

Жители рассказывают, что в панике выбежали на улицу. Многие ночевали на скамейках или в автомобилях.

«Сотрудники пожарной службы попросили покинуть квартиры, переждать на дворовой площадке и временно переехать на другую территорию», — рассказала Гузаль Нурматова.

«Весь двор был переполнен машинами скорой помощи. Они оказывали нам первую медицинскую и психологическую помощь. Спасибо им большое», — сказала Наргиза Абдурахманова.

Жители массива рассказывают, что примерно в 5:30 утра на место происшествия прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.

На помощь пострадавшим прибыли военнослужащие Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, сотрудники Министерства здравоохранения, Главного управления благоустройства и других служб. На месте организован оперативный штаб.





Военные и сотрудники службы благоустройства помогают жителям с уборкой квартир. Они собирают осколки, выбивают оконные рамы, двери и выносят их из квартир. Мусор загружают в самосвалы.

И. о. хокима Ташкента пообещал, что владельцам квартир будет компенсирован ущерб. Гузаль Нурматова сказала, что власти обещали заменить окна в течение двух-трёх дней. Специалисты делали замеры оконных рам и уже начали устанавливать новые.





Во дворах военные разбили палатки, где жителям оказывается медицинская и психологическая помощь, готовится трёхразовое питание. Военные, а также медицинские психологи посещают квартиры и общаются с пострадавшими.

«В работу по ликвидации последствий вовлечено более 100 единиц военной техники и более 2000 военных из личного состава Министерства обороны, а также военные медики», — сообщил начальник главного управления Минобороны полковник Халилов.

«В каждом подъезде живут от 60 до 80 людей. Мы обошли каждый дом. Цель — изучить, кому нужна медицинская или другая помощь. Дали необходимые лекарства. Если нужна стационарная помощь, у нас есть кареты скорой помощи. Мы по маршруту отправляем людей в больницы. В медицинском пункте работают педиатр, терапевт, хирург и психолог, — сказала Рано Насырова, начальник Чиланзарского районного медицинского объединения. — Первое оповещение было в 5 утра, около 6 мы были на месте и начали оказывать помощь. Скорая помощь приехала раньше».





Пожар на территории склада потушили только к 10:47 утра. Хокимият Ташкента распределил хокимиятам 12 районов столицы задачи по восстановлению пострадавших объектов.

Часть людей, чьи квартиры пострадали, намерены временно переехать к родственникам. Кого-то разместили в гостинице. Другие остаются дома и ждут своей очереди на замену рам. Штаб будет работать круглосуточно.

Что могло вызвать взрыв такой мощности, до сих пор неизвестно. Глядя из пустых оконных проёмов, люди надеются, что подобное не повторится.

В одном из домов на этот день была запланирована свадьба. По традиции вход в подъезд украсили цветами. Свадьбу решили не отменять, хотя масштаб мероприятия пришлось сократить из-за отключения в квартирах газа.



