Несколько новых импортных автомобилей получили повреждения в результате взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента, сообщают корреспонденты «Газеты.uz».





Всего в Международном центре логистики (United Cargo Center), которым владеет совместное предприятие Interlogistics, по приблизительной оценке хранятся свыше 100 новых импортных автомобилей.

Комплекс предоставляет услуги по хранению легковых автомобилей на открытой площадке терминала, на площадке под навесом, а также хранение спецтехники и крупногабаритного груза.





При взрыве повреждены некоторые автомобили, в том числе электромобили BYD. Точное число повреждённых машин и сумма ущерба пока уточняются.

Ранее сотрудник пресс-службы Таможенного комитета Узбекистана Хусан Тангриев сообщил, что склад, где произошёл взрыв, не входит в перечень зданий и сооружений таможенных органов. Однако часть комплекса имеет статус таможенного склада.

«Таможенный склад — лицензируемая деятельность предпринимателей. Владелец склада — хозяйственный субъект хранит там привезённые в Узбекистан товары других предпринимателей. Проще говоря, здесь хранятся не „растаможенные“ товары до завершения таможенного оформления», — пояснил он.

«В мировой практике такие склады называются таможенными складами. В настоящее время в нашей республике действуют около 400 таможенных складов, имеющих соответствующие лицензии», — отметил Хусан Тангриев.

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что в результате взрыва пострадало всего 163 человека, подтверждена гибель одного подростка. По поручению президента создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

«Газета.uz» ранее рассказывала о комплексе United Cargo Center.