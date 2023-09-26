В результате взрыва на складе топлива на трассе Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе вечером 25 сентября погибли не менее 20 человек, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Министерство здравоохранения непризнанной республики.

В медицинские учреждения доставлены 290 человек с ожогами различной степени тяжести, десятки из них находятся в критическом состоянии, отметили в Минздраве.

В министерстве добавили, что также много людей, которые числятся пропавшими без вести. Их число не уточняется.

«Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно. Медицинская авиация должна срочно приземлиться, чтобы спасти жизни людей», — заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Метаксе Акопян рассказала News.am, что на складе, где произошёл взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим из Карабаха в Армению.

Первый вертолёт с врачами из Армении вылетел в Степанакерт 26 сентября и вернулся в Сисиан с пострадавшими, уточняет издание News.am.

Помощь пострадавшим оказывают также врачи миротворческого контингента РФ в Карабахе, сообщило командование миротворцев и опубликовало фото раненых жителей.

Этнические армяне массово покидают Нагорный Карабах на фоне обострения конфликта в регионе. По информации армянского правительства, в Армению въехали уже более 13,5 тысячи беженцев. Власти непризнанной республики ранее заявляли, что регион планируют покинуть более 120 тысяч жителей Карабаха, которые не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в непризнанной республике и начал обстрелы ее территории, в том числе столицы Степанакерта.

20 сентября стороны достигли договорённости о прекращении боевых действий. Власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана: армию непризнанной республики расформируют, с ее территории выведут военную технику. Вопросы реинтеграции и безопасности местного населения, по соглашению, должны решаться на встречах с представителями Азербайджана.