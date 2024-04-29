Оператор системы обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI-кодам (UzIMEI) будет полностью приватизирован. Это предусмотрено постановлением президента о дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике от 19 апреля.

Компания Information Technology Center, которая владеет системой, вошла в перечень из 247 компаний, где государственные доли или пакеты акций должны быть выставлены на публичные торги.

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. Для её внедрения американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие Information Technology Center. Доля Delta Telecom International в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная Республиканским центром управления сетями телекоммуникаций при Министерстве цифровых технологий, владеет 49%.

С 1 декабря 2019 года система является платной. Внедрение системы столкнулось с недовольством общественности из-за сложного механизма регистрации и необходимости оплачивать её.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты изучил вопрос и посчитал «целесообразным и обоснованным» продолжить практику регистрации IMEI-кодов на основе правил, утверждённых постановлениями Кабмина (№847 и №778). Законодательная палата рекомендовала правительству учесть предложения и недостатки, указанные в отчёте, и продолжить работу по совершенствованию системы.

Размеры оплаты за регистрацию IMEI-кодов привязаны к базовой расчётной величине, что означает постепенной рост тарифов по мере увеличения БРВ.

В январе 2021 года представитель Республиканского центра управлениями сетями телекоммуникаций сообщил, что с момента внедрения системы платной регистрации IMEI-кодов мобильных устройств (с 1 декабря 2019 года) поступления составили 240 млрд сумов. После этого компания не отчитывалась о сумме поступлений и о том, как они были израсходованы.

Согласно положению о регистрации мобильных устройств, утверждённому правительством в сентябре 2019 года, средства, вырученные за регистрацию IMEI-кодов, направляются:

на расходы оператора системы, связанные с ведением его деятельности, и выполнение обязательств;

для целевого финансирования проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в государственных органах на основании постановлений, приказов и распоряжений Министерства цифровых технологий (к данным расходам также могут быть привлечены доходы оператора системы, полученные от инвестиционной деятельности);

в Фонд развития цифровых технологий — для целевого финансирования проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в государственных органах в соответствии с решениями Кабинета министров;

для проектов развития телекоммуникационной инфраструктуры республики, в том числе в сельских и отдалённых населённых пунктах, туристических и рекреационных зонах.

При этом в положении конкретно не указывается, какую часть поступившей суммы получает оператор, и остальные направления расходования средств.