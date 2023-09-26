Узбекистан работает над диверсификацией торговых партнёров, поскольку нынешняя геополитическая ситуация показывает, что нельзя полагаться только на одну страну. Об этом заявил вице-премьер Жамшид Ходжаев в интервью Bloomberg в кулуарах узбекско-американского бизнес-форума в Вашингтоне в середине сентября.

К 2030 году Узбекистан хочет удвоить размер своей экономики и довести уровень ВВП до 160 млрд долларов. Для этого страна должна балансировать между интересами США, России и Китая, что является непростой задачей в условиях сегодняшней все более раздробленной глобальной экономики, пишет издание.

«Сегодня геополитическая ситуация показывает, что нельзя полагаться только на одну страну, потому что это ненадёжно. Каждая страна стремится к диверсификации», — заявил вице-премьер.

По его словам, Китай является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнёров Узбекистана и помогает стране переходить на использование возобновляемых источников энергии и «зелёную» энергетику. «У них есть хорошие технологии, крупные компании, и они хотят работать с нами», — сказал вице-премьер.

Помимо возобновляемых источников энергии, Китай активно помогает Узбекистану в развитии инфраструктуры, и эта работа продолжится, сказал Ходжаев.

Однако, по его словам, Узбекистан также хочет привлечь инвестиции из США, особенно в развивающийся сектор высоких технологий, где американские компании имеют преимущество.

В то же время Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров Узбекистана. Исторические связи с Москвой поддерживают эти отношения. Многие жители Узбекистана отправляются в Россию на работу и направляют деньги домой своим семьям.

Ходжаев называет эти связи «хорошей возможностью», поскольку многие из узбекистанцев говорят по-русски. Он также сказал, что Узбекистан работает с другими странами Европы над диверсификацией рынка труда.

«У нас рыночная экономика, и мы пытаемся предоставить всем нашим инвесторам одинаковые условия, — сказал он. — Когда у вас будет лучший вариант, вы выберете его».

Вице-премьер также отметил, что Узбекистан пытается диверсифицировать инвестиции от других стран «в чувствительных секторах экономики», таких как энергетика и продовольственный сектор, но когда дело доходит до других областей, таких как инфраструктура, должностные лица делают «то, что, по нашему мнению, лучше для людей».

«Мы не настолько богаты, чтобы диктовать, кому и куда инвестировать», — добавил Жамшид Ходжаев.

Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков заявил, что страна работает вместе с Министерством финансов США, чтобы не допустить транзит подсанкционных товаров из США и Европы в Россию.

Как мы сообщали ранее со ссылкой на данные о внешней торговле, Россия теряет статус главного торгового партнёра Узбекистана после замедления роста товарооборота по итогам семи месяцев. Китай снова поднялся на первое место, резко увеличив поставки на узбекский рынок. Узбекистан стал менее зависим от ЕАЭС и СНГ и расширил торговые связи со странами ЕС.