В преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 15 сентября в Вашингтоне прошёл Узбекско-американский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.





На форуме выступили заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, председатель правления Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Эксимбанка США Рета Джо Льюис и заместитель помощника государственного секретаря США Дас Марк Поммершайм.

Среди участников были министр цифрового развития Шерзод Шерматов, руководители других министерств и ведомств, отраслевых объединений, банков и инвестиционных структур двух стран, главы крупных корпораций США, занятых в сферах ИКТ, машиностроения, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, транспорте, банковской сфере и других направлениях.





На форуме обсуждались перспективы сотрудничества в таких сферах, как горнодобывающая, химическая и энергетическая отрасли, текстильная промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, электроника, информационные технологии.

Кроме того, рассматривались вопросы глобальной конкуренции, обеспечения устойчивости цепочек поставок, развития бизнес-среды, стимулирования инноваций, стратегического прогнозирования, приватизации и финансово-технического взаимодействия.

По итогам форума подписано 12 документов в сферах энергетики, машиностроения, ИКТ, сельского хозяйства, финансово-технического и научно-технического сотрудничества, производства медицинской и фармацевтической продукции, говорится в сообщении.

США занимают 16-е место в списке внешнеторговых партнёров Узбекистана. По данным Агентства по статистике Узбекистана, в 2022 году взаимная торговля между странами составила 436,8 млн долларов, в том числе экспорт из Узбекистана — 68,5 млн, импорт — 368,3 млн долларов. В первом полугодии 2023 года торговля составила 282 млн долларов, экспорт — 78,1 млн, импорт — 203,9 млн долларов. В Узбекистане работают 300 компаний США, что более чем в два раза больше показателя 2017 года.