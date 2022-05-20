К 2030 году объём валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 160 млрд долларов. Об этом 20 мая на круглом столе по государственно-частному партнёрству сообщил заместитель премьер-министра, министр по экономическому развитию и сокращению бедности Джамшид Кучкаров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Почему мы рассматриваем государственно-частное партнёрство как один из факторов ускорения экономических реформ и роста в Узбекистана? Потому что экономика Узбекистана нуждается в инвестициях, прежде всего, в частных инвестициях… Достижение уровня ВВП в 100 млрд долларов [в 2026 году] и других целей требуют инвестиций, частных инвестиций», — заявил он.

С момента создания Агентства по развитию государственно-частного партнёрства при Министерстве финансов в конце 2018 года Узбекистан заключил сделки по ГЧП на 10 млрд долларов. По словам вице-премьера, в 2022—2026 годах планируется увеличить этот показатель до 14 млрд долларов.

Джамшид Кучкаров заявил, что Узбекистан способен конкурировать с другими странами за привлечение инвестиций.

«У нас есть короткий, но очень хороший послужной список за последние пять лет под руководством президента. Но мы провели много реформ, которые откладывались и не были проведены последние 20 или более лет. И, знаете, многие наши партнёры не ждали столь высоких темпов реформ», — сказал он.

По его словам, идею о ГЧП предложил президент Шавкат Мирзиёев, который поручил ему изучить опыт Турции в этой сфере, поскольку страна искала дополнительные источники и каналы для частных инвестиций.

«Мы начали очень примитивно, я бы сказал, но мы были полны энергии и полны мечтаний, чтобы продвинуть весь этот проект ГЧП. И теперь немногие страны могут сказать, что у них было так много проектов ГЧП. Например, в энергетическом секторе, в сфере коммунального обслуживания, сейчас мы собираемся [реализовать проекты] и в других секторах… включая образование и здравоохранение», — сообщил он.

Джамшид Кучкаров также озвучил прогноз развития страны к 2030 году.

«Согласно нашим прогнозам, к 2030 году численность населения Узбекистана достигнет 40 миллионов человек, а ВВП составит 160 млрд долларов. А это означает ВВП на душу населения 4000 долларов. Наши партнёры из международных финансовых институтов говорят, что это очень амбициозно. Да, мы понимаем это. Но мы думаем, что под руководством президента страны сможем достичь этой цели», — подчеркнул он.

В 2021 году объём ВВП Узбекистана составил 734,6 трлн сумов. При расчёте в долларах США по среднему обменному курсу номинальный ВВП достиг 69,23 млрд долларов. ВВП на душу населения вырос до 1983 долларов.

На 2022−2023 годы запланировано проведение ряда тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством. Список этих проектов был утверждён указом президента Шавката Мирзиёева от 8 апреля.