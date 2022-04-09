Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 8 апреля поручил привлечь Всемирный банк для разработки до 1 июня стратегии трансформации, развития и приватизации железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

Кроме того, до 1 августа должен быть разработан проект постановления о трансформации компании, предусматривающий:

совершенствование тарифной политики путём создания прозрачной и гибкой тарифной системы, направленной на развитие деятельности частных операторов, имеющих свои пассажирские и грузовые вагоны, а также развитие конкуренции на рынке услуг железнодорожного транспорта;

имеющих свои пассажирские и грузовые вагоны, а также развитие конкуренции на рынке услуг железнодорожного транспорта; повышение эффективности операционных и бизнес-процессов на предприятиях железнодорожного транспорта, включая интеграцию взаимоотношений обслуживающих организаций и потребителей посредством цифровой трансформации;

передачу частному сектору внутренних и международных железнодорожных грузо- и пассажироперевозок на основе условий государственно-частного партнёрства или франшизы.

В августе прошлого года Шавкат Мирзиёев подверг критике монополию в сфере железнодорожных грузоперевозок и заявил о необходимости запуска частных логистических операторов с собственными вагонами. Президент поручил и. о. председателя «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдину Хасилову устранить монополию в сфере и дал один год испытательного срока. «При необходимости ты сам всё это организуешь, сам возьмёшь кредит, сам будешь умолять банки», — сказал он, обращаясь к главе компании.

11 марта Хуснутдин Хасилов получил выговор за работу по промышленной кооперации и локализации производства.