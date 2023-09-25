В регионах Таджикистана началось массовое отключение электроэнергии, пишет ASIA-Plus со ссылкой на местных жителей.

О перебоях с подачей электричества сообщают жители городов Турсунзаде, Пенджикент, Бохтар, Куляб, Душанбе, а также сельских регионов Таджикистана. Свет, как отмечает издание, отключают как в дневное, так и в ночное время.

Сотрудники местных энергослужб объясняют отключения проведением ремонтных работ для подготовки к предстоящей зиме, но население о них не предупреждается, добавляет ASIA-Plus.

Перебои с электроснабжением также связывают с возросшими хищениями энергии при ее распределении среди потребителей, пишет издание.

По данным энергетических компаний Таджикистана, которые приводит ASIA-Plus, общий объем потерь в первой половине этого года составил чуть более 2,4 млрд кВт/ч. Такой же показатель был за аналогичный период 2022 года.

В Таджикистане действуют лимиты на подачу электроэнергии, которые обычно длятся с начала октября до конца зимы и распространяются на большую часть территории страны. Впервые лимит был введён в 1996 году.