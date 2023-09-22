Министерство обороны РФ заявило, что вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе.

«Сегодня днём киевским режимом нанесён ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», — говорится в сообщении военного ведомства.

Позже в Минобороны уточнили, что военнослужащий не погиб, а пропал без вести.

Как пишет Telegram-канал «112», во время атаки пострадали шесть человек. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что по предварительной информации, пострадавших от ракетного удара нет, гражданская инфраструктура вокруг штаба тоже не пострадала.

Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фото, на которых видно, что штаб получил серьёзные повреждения. У здания обрушилась крыша и как минимум один этаж.

«Мы же обещали, что „продолжение следует…“. Поэтому, пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю лётчиков Воздушных Сил!» — написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердили, что украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота.

Два дня назад Украина нанесла удар по командному пункту Черноморского флота у посёлка Верхнесадово в Крыму, часть здания была разрушена.

13 сентября украинская армия атаковала Севастопольский морской завод, в результате были серьёзно повреждены десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».