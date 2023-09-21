В Сурхандарьинской области пресечён незаконный ввоз сигарет почти на 13 млрд сумов, сообщила пресс-служба таможенного управления региона.

Сотрудники таможенного контроля пропускного пункта «Болдир» осмотрели один из вагонов поезда, прибывшего из Туркменистана.

Внутри вагона были обнаружены 851,4 тысяч пачек сигарет на 12,7 млрд сумов. Они не были указаны в сопроводительных документах и не имели акцизных марок.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года в Узбекистане было изъято 1,61 миллиона пачек сигарет на 37,5 млрд сумов — это больше, чем за весь прошлый год.