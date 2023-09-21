Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам 20 сентября вынес приговор мужчине, который в июне вошёл в подъезд жилого дома следом за семилетней девочкой, а затем, пригрозив ей кулаком, совершил развратные действия. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Суд под председательством судьи Ш. Бакаева рассматривал дело в отношении Х. А., 1968 года рождения, пенсионера, ранее судимого по части 1 статьи 129 (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет) Уголовного кодекса Узбекистана, в закрытом режиме, как предписано законом при рассмотрении дел о половых преступлениях.

Х. А. признан виновным по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённое в отношении лица, не достигшего 14 лет, — наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет) и приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Проект против насилия Nemolchi.uz сообщает, что во время суда подсудимый утверждал, что не довёл самоудовлетворение до конца. Однако постановление пленума Верховного суда о судебной практике по делам об изнасиловании и удовлетворении половой потребности в противоестественной форме гласит: «Изнасилование или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме следует считать оконченным соответственно с момента начала полового акта или действий, направленных на удовлетворение половой потребности, […] независимо от их завершения и наступивших последствий».