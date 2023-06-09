7 июня проект против насилия Nemolchi.uz опубликовал сообщение о том, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента незнакомый мужчина средних лет вошёл за семилетней девочкой в подъезд.

«Мужчина, угрожая кулаком, отвёл девочку к противоположной двери (чтобы не было видно с улицы), начал целовать, трогать руками в интимных местах и совершал другие развратные действия. В процессе этих действий он самоудовлетворился», — говорится в сообщении.

Мужчину спугнула подружка девочки, к которой она шла. Родители пострадавшей сразу обратились в органы внутренних дел и прокуратуру.

В пятницу в ГУВД Ташкента сообщили, что 8 июня мужчина Х. А. 1968 года рождения был задержан и заключён под стражу.

Следственный отдел при УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбудил уголовное дело по статье 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.