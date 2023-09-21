Американская финансовая корпорация Citigroup планирует открыть представительский офис дочернего банка Citibank в Узбекистане. Об этом стало известно 20 сентября в ходе встречи президент Шавката Мирзиёева с председателем корпорации Джоном Дуганом в Нью-Йорке.

Глава государства отметил плодотворное взаимодействие с американской корпорацией, при содействии которой были успешно размещены облигации узбекских банков и госпредприятий на международных фондовых рынках.

Шавкат Мирзиёев также поддержал планы по открытию представительства Citibank в Узбекистане.





На встрече стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области развития банковско-финансового сектора, внедрения эффективных инструментов для повышения привлекательности и ликвидности ценных бумаг на фондовом рынке, привлечения иностранных инвесторов в рынок капитала страны.

Президент и Citigroup договорились принять «дорожную карту» по расширению сотрудничества с американской корпорацией с указанием действенных механизмов и конкретных сроков исполнения.

Шавкат Мирзиёев 20 сентября также принял председателя компании Boston Consulting Group (BCG) Рича Лессера и главу Центральноазиатского и Каспийского региона компании Рзу Нуриева.

Глава государства отметил активное участие американской консалтинговой компании в проектах по оптимизации программы управления крупными предприятиями Узбекистана. В прошлом году в Ташкенте был открыт офис BCG.

Стороны обсудили совместную разработку долгосрочной комплексной Стратегии перехода на экономику знаний с использованием потенциала искусственного интеллекта, программы промышленного развития, а также «мастер-плана» развития энергетического сектора Узбекистана.

Президент и американская делегация также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов по повышению эффективности работы с инвесторами с привязкой к развитию регионов Узбекистана, трансформации и приватизации госпредприятий и банков, модернизации цифровой инфраструктуры банков, городского развития и экспертной поддержки энергетических проектов.

В начале августа «Узбекский металлургический комбинат» подписал с Лондонским филиалом Citibank срочную кредитную линию на сумму 100 млн долларов без гарантий и залога.

Напомним, Citibank помогал Узбекистану в размещении первых еврооблигаций.