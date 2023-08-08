«Узбекский металлургический комбинат» 4 августа подписал с Лондонским филиалом Citibank срочную кредитную линию на сумму 100 млн долларов без гарантий и залога, сообщили в пресс-службе «Узметкомбината».

Кредитный договор основан на английском праве и заключён сроком на один год, отмечается в сообщении.

Компания планирует использовать заёмные средства для финансирования оборотного капитала и рефинансирования существующего кредитного портфеля, «что позволит снизить среднюю стоимость заёмного капитала и соответствующие финансовые затраты», добавили в «Узметкомбинате».

Юридическими консультантами по сделке выступили компании Allen & Overy и Centil.

Напомним, сейчас при «Узметкомбинате» строится литейно-прокатный комплекс, запуск которого ожидается в 2026 году. Как ожидается, он поможет удвоить выпуск готовой продукции с 1 до 2,1 млн тонн в год. Однако до этого резко вырастет уровень закредитованности предприятия: если в 2021 году сумма долгов предприятия примерно равнялась его годовой прибыли, то в 2023 году превысит её в 2,8 раза, пишет Spot.

Относительно роста долга «Узметкомбината» издание цитирует его финансового директора Татьяну Будей: «Все выплаты по долгам начнутся после запуска производства. Соответственно, никто говорит о том, что действующее производство „Узметкомбината“ должно приносить какие-то экстра потоки денежные для того, чтобы гасить кредиты, направленные на увеличение производственных мощностей», — сказала она на пресс-конференции в начале августа.