Служба безопасности дорожного движения ДОБ МВД, Министерство транспорта и Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата призвали жителей Узбекистана 22 сентября присоединиться ко Всемирному дню без автомобиля.

В этот день вместо личных автомобилей предлагается использовать менее вредные для атмосферы и более полезные для здоровья виды передвижения — пешие прогулки, велосипед и общественный транспорт.

В Узбекистане этот день официально отмечается с 2021 года. Рекомендация отказаться от личных авто в этот день содержится в постановлении правительства от ноября 2022 года «О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни и повышению физической активности населения».

Однако и до этого страна участвовала во всемирной акции. В 2019 году в Ташкенте в рамках Европейской недели мобильности впервые несколько километров улиц в Учтепинском районе были превращены в пешеходную зону.

С 2018 года по постановлению правительства каждая пятница в Узбекистане объявлена «Днём безопасности дорожного движения», а раз в месяц должна проводиться акция «День без автомобиля». Однако эта акция в основном остаётся на уровне рекомендации.

Будут ли перекрываться улицы для того, чтобы жители могли почувствовать, какими могут быть города не только для автомобилей, и запланированы ли какие-либо акции в этом году, официально не сообщалось.

День без автомобиля завершает Европейскую неделю мобильности, которая объявлена в Узбекистане в пятый раз. В этом году данная инициатива Европейского союза охватила свыше 2600 городов более чем в 40 странах, в том числе на других континентах.