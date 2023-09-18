С 16 по 22 сентября в Узбекистане в пятый раз проходит Европейская неделя мобильности. В этом году инициатива Европейского союза охватила свыше 2600 городов более чем в 40 странах, в том числе на других континентах.

Тема 2023 года — «Сохраняй энергию» — подчёркивает решающую роль энергоэффективности в продвижении устойчивой городской мобильности, говорится в пресс-релизе мероприятия.

«Сохранение и экономия энергии имеют решающее значение в борьбе с изменением климата, обеспечении энергетической безопасности и улучшении коллективного благополучия», — отметила посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Во время недели жителям предлагается использовать экологически чистые средства передвижения — ходьбу, езду на велосипеде, метро и трамваях (в Узбекистане он имеется только в Самарканде). 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля.

Впервые Европейская неделя мобильности прошла в Узбекистане в 2019 году. В 2020 году Кабинет министров признал неделю ежегодной кампанией национального значения.