На полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл первую встречу с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, президенты рассмотрели вопросы укрепления узбекско-южнокорейских отношений особого стратегического партнерства.

Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на вопросах формирования новой экономической повестки стратегического партнёрства с Республикой Корея.

В Узбекистане действуют порядка 1000 совместных с Южной Кореей предприятий, объем корейских инвестиций в страну превысил 7 млрд долларов США. Общий портфель проектов с Корейским агентством по международному сотрудничеству и Эксимбанком Кореи и его фондами составляет более 3 млрд долларов. Показатели взаимной торговли и инвестиций в последние годы растут. В прошлом году товарооборот вырос на 24%, говорится в сообщении.

Президенты договорились о расширении технологического и инвестиционного партнёрства между компаниями двух стран, ускорении социально значимых программ в сферах образования и здравоохранения в Узбекистане, продвижении совместных проектов в области инфраструктуры и «зелёной» энергетики, цифровизации, подготовки кадров и других направлениях.





Сайт президента Республики Корея сообщает, что Юн Сок Ёль назвал Узбекистан «ключевым союзником в Центральной Азии и особым стратегическим партнёром».

Он подчеркнул заинтересованность своей страны, обладающей передовыми технологиями, в сотрудничестве с Узбекистаном, богатым такими ресурсами, как полупроводниковые материалы, для построения ключевой цепочки поставок.

Юн Сок Ёль подтвердил интерес южнокорейских компаний к участию в крупномасштабных проектах транспортной инфраструктуры в Узбекистане, таких как высокоскоростная железная дорога и автомагистрали.

Шавкат Мирзиёев пригласил Юн Сок Ёля посетить Узбекистан с государственным визитом.

Напомним, Шавкат Мирзиёев посещал с государственными визитами Республику Корея в ноябре 2017 года и — после переизбрания на второй срок — в декабре 2021 года. Предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был в Узбекистане с государственным визитом в апреле 2019 года.

Ранее в сентябре в Сеуле Узбекистан и Южная Корея подписали Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (Trade and Investment Promotion Framework, TIPF).