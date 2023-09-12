Узбекистан и Южная Корея во вторник подписали в Сеуле Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (Trade and Investment Promotion Framework, TIPF), сообщило Министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.

Документ подписали заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбек Хамраев и заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Чон Тэ Чжин.

TIPF — новый механизм, через который южнокорейское министерство намерено развивать экономическое сотрудничество и укреплять доверие, в том числе в таких сферах, как развитие цепочек поставок, цифровые и биотехнологии.

Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, с которой Республика Корея подписала такое соглашение, а также седьмой в целом — после ОАЭ, Бахрейна, Доминиканской Республики, Венгрии, Польши и Мадагаскара.

«Узбекистан занимает 12-е место в мире по запасам молибдена и 7-е — по запасам урана, и ожидается, что подписание TIPF внесёт вклад в стабилизацию будущих цепочек поставок в Корею», — говорится в сообщении южнокорейского министерства.

Подписание состоялось в рамках узбекско-корейского бизнес-форума, в котором также принял участие министр иностранных дел Бахтиёр Саидова.

В воскресенье глава МИД Узбекистана провёл в Сеуле переговоры с премьер-министром Южной Кореи Ханом Док Су. Как передаёт южнокорейское агентство «Рёнхап», стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, обороны и других.

Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин также запустили Стратегический диалог между МИДами двух стран. «Эта платформа направлена на укрепление взаимного доверия и тесного партнёрства между нашими двумя странами», — сообщил Бахтиёр Саидов.

Кроме того, он встретился с президентом ассамблеи и председателем совета Глобального института зелёного роста (GGGI), бывшим генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном. Обсуждалась реализация совместных проектов, в том числе в рамках «Стратегии странового планирования GGGI и Узбекистана на 2021−2025 годы» и «Стратегии по переходу Узбекистана на „зелёную“ экономику на период 2019—2030 годов».

Напомним, на днях Ташкент посещал вице-премьер Южной Кореи, министр экономики и финансов Чху Гён Хо. В ходе переговоров страны согласовали погашение долга Узбекистана на 1 млрд долларов в совместном проекте Uz-Kor Gas Chemical по добыче газа на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане.