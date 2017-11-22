Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду прибыл с государственным визитом в Республику Корея. В аэропорту Сеула главу государства с супругой встретил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Ким Дон Ён.

В честь прибытия Президента Узбекистана были вывешены государственные флаги двух стран. Вдоль красной ковровой дорожки в исторической военной униформе были выстроены солдаты Роты почетного караула. Церемония встречи сопровождалась 21 артиллерийским залпом. Девушки в национальных костюмах преподнесли высоким гостям букеты цветов.

В резиденции, где остановился Президент Узбекистана, состоялся очень теплый прием. Шавката Мирзиёева и первую леди приветствовали дети в национальной одежде и представители общественности.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-центре по освещению визита главы государства в Республику Корея, у Президента очень насыщенная программа встреч и переговоров. Предстоит подписание порядка 70 документов между разными ведомствами двух государств.

На переговорах с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, перспективы развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ожидается подписание президентами Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства.

Президент Узбекистана также встретится со спикером Национальной Ассамблеи и премьер-министром Республики Корея и посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум.