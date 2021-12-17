В резиденции президента Республики Корея «Чонг Ва Дэ» в Сеуле 17 декабря состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приветствуя высокого гостя, подчеркнул, что Сеул придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Ташкентом по самому широкому спектру направлений.

«Хорошо помню нашу онлайн-встречу в январе этого года, — сказал он. — Это была моя первая встреча на высшем уровне, открывающая год. Сегодня мы с вами встречаемся, очно проводя уходящий год. Особо приятно, что именно с вами началось и завершается мое дипломатическое расписание этого года».





«Корея и Узбекистан, — продолжил Мун Чжэ Ин, — являются особыми стратегическими партнерами. Мы готовы взяться за руки с Узбекистаном, реагируя на глобальные изменения климата, развивать сотрудничество в таких перспективных направлениях, как создание „умных“ городов, смарт-ферм, ИКТ и производство электрических автомобилей».

Президент Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за приглашение, подчеркнул, что открытость и взаимное уважение являются прочной базой, на которой исторически строились отношения между двумя странами.

«Погода сейчас холодная, но душа наших корейских братьев очень теплая, — сказал глава государства. — Находясь здесь, в окружении друзей, мы чувствуем себя как дома. Мы по-особому тепло относимся к вашей стране и корейскому народу. У нас схожие менталитет, традиции и нравственные ценности. Реализация вашего „Нового курса“ позволила укрепить лидирующие позиции страны в области высоких технологий, цифровизации, инновационного и „зелёного“ развития, раскрыть огромный интеллектуальный потенциал талантливого корейского народа».





Лидер Узбекистана особо подчеркнул, что сегодня время требует пересмотра приоритетов партнёрства на долгосрочную перспективу. Сотрудничество двух стран должно в полной мере отвечать на современные вызовы глобальной экономики.

На встрече была выражена уверенность, что с подписанием Соглашения о свободной торговле в следующем году появится возможность увеличить и сбалансировать показатели товарооборота.

Объем корейских инвестиций в экономику Узбекистана превышает 7 млрд долларов. В этом году освоено 320 млн долларов, что на 20% больше, чем в 2020 году. Капитал работает на реализацию совместных проектов в химической, нефтехимической, текстильной отрасли, стройиндустрии, сельском хозяйстве.

Президент Узбекистана выделил три основных направления ближайшей повестки: «зеленое» развитие, цифровизация и укрепление системы социальной защиты. Все перспективные совместные проекты, программы и планы действий предложено рассматривать через призму этих главных приоритетов.

Президент Шавкат Мирзиёев особо отметил, что объединив человеческий капитал и природные ресурсы Узбекистана с передовыми технологиями и знаниями Республики Корея, можно создать хорошую основу для развития производства востребованной на мировом рынке продукции. В связи с этим глава государства предложил создать с привлечением Фонда содействия экономическому развитию (EDPF) Узбекско-корейский кластер по производству полупроводников и электроники в Ташкентской области. На его территории разместятся научно-образовательные учреждения, центры исследований и разработок в области передовых технологий.

Стороны выразили обоюдное намерение всемерно поощрять и развивать деятельность совместно созданных в Узбекистане Текстильного технопарка и Центра сельхозмашиностроения.

Для Узбекистана практический интерес представляют достижения Кореи в области развития «цифровой» экономики, искусственного интеллекта, «умных городов», аутсорсинга, нового поколения связи и интернет-технологий.

Страны серьезно продвинулись в сферах здравоохранения, дошкольного и высшего образования. С прошлого года в Ташкенте действует многопрофильная детская клиника — первый совместный крупный проект в области медицины.

Президент Узбекистана подчеркнул важность развития инновационного сотрудничества между университетами и предложил создать постоянную площадку для их регулярного диалога, провести в следующем году Форум ректоров вузов двух стран.

В ходе переговоров отмечалось, что одним из локомотивов экономического роста в постпандемический период может стать туристическая отрасль. Узбекистан будет поддерживать участие корейских компаний в проектах по строительству гостиниц и инфраструктуры.





В следующем году страны будут праздновать 30-летие со дня установления дипломатических отношений и 85-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2022 год «Годом взаимных обменов между Узбекистаном и Республикой Корея», реализовать проект по организации Музея истории корейцев, а также библиотеки при Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки.

Лидер Узбекистана предложил внедрить новые эффективные механизмы диалога на уровне парламентов и правительств в целях продвижения перспективных проектов и программ взаимовыгодного сотрудничества.

«По значимости принятых решений и достигнутых договоренностей государственный визит президента нашей страны стал историческим событием и заложил надежную основу для вывода отношений особого стратегического партнерства на еще более высокий уровень», — резюмировала пресс-служба главы государства.

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