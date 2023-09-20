Российская компания Lukoil Uzbekistan Supply and Trading, которая добывает газ на нескольких месторождениях в Узбекистане, за первое полугодие выплатила Узбекистану 103,1 млн долларов США в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом говорится в отчёте Министерства экономики и финансов (МЭФ) об исполнении бюджета.

Сумма была сконвертирована в национальную валюту — 1,21 трлн сумов — и переведена в государственный бюджет, отметили в МЭФ (мы писали, что дефицит госбюджета достиг 27,4 трлн сумов).

Правительство Узбекистана в 2004 году подписало с «Лукойлом» СРП по проектам «Кандым-Хаузак-Шады» (сроком на 35 лет, в 2014 году продлено ещё на 7 лет — до 2046 года) и «Юго-Западный Гиссар» (вступило в силу в 2007 году и рассчитано на 36 лет). По какому именно СРП проведены выплаты, не уточняются.

Данные о выплатах по другим таким соглашениям не раскрываются. С российским «Газпромом» подписаны СРП по месторождению «Шахпахты» (с 2004 года — на 15 лет, в 2018 году продлено на 5 лет) и «Джел» (подписано в 2018 году на 25 лет).

Ещё одно СРП подписано в апреле 2017 года по месторождению «Муcтакилликнинг 25 йиллиги» (М25) в Сурхандарьинской области — на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что на геологоразведочные работы по этому проекту уйдёт не менее восьми лет.

Соглашение о разделе продукции — договор, по которому иностранный инвестор получает право на добычу полезных ископаемых, оставляя часть добытого себе; другая часть отходит государству. СРП определяет, какой процент добытой нефти или газа в процессе промышленной эксплуатации получит каждая сторона после того, как они возместят определённую сумму затрат и расходов.