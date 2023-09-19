Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в США 18 сентября в Нью-Йорке провёл встречу с председателем Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече присутствовали также руководители корпораций GE Healthcare, Oppenheimer, Cerberus, CNH и Cintana.

Глава Узбекистана поздравил участников встречи с 30-летием создания Американо-Узбекской торговой палаты, отметив ключевую роль этой структуры в расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Общее количество компаний-членов палаты (из обеих стран) достигло 50. Среди них такие гиганты, как GM, General Electric, Google, P&G и другие.

Участники встречи обсудили «конкретные планы» американского бизнеса по расширению деятельности в Узбекистане и договорились принять «дорожные карты» по реализации совместных проектов, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев также провёл отдельные переговоры с руководителями компаний, участвовавших во встрече.





В частности, он встретился с президентом и главным исполнительным директором GE HealthCare в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Робом Уолтоном.

Мировой индустриальный гигант намерен принять участие в создании Национального архива медицинских данных в Узбекистане. Компания планирует также расширить инвестиционное и технологическое сотрудничество с предприятиями Узбекистана, включая поставки и проекты локализации современного высокотехнологичного оборудования.

В области здравоохранения будут запущены производство кардиографов, программы скрининга и информационной кардио-системы.





На встрече с управляющим директором Oppenheimer Джоном Тонелли обсуждались перспективы реализации проектов в Узбекистане с привлечением капитала этого крупного инвестиционного банка с активами в 36 млрд долларов.

Сообщено о договорённостях по привлечению частных инвестиций в крупные проекты создания и модернизации промышленных мощностей в стране.

Речь идёт на первом этапе о финансировании проектов развития текстильных кластеров, предприятий отрасли производства строительных материалов и инфраструктурного развития Ташкента.

Кроме того, предусматривается направление инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса.





Шавкат Мирзиёев также провёл встречу с вице-президентом компании Cerberus Брайаном Хуком.

Глобальная инвестиционная корпорация с активами более 60 млрд долларов планирует вложить прямые инвестиции в проекты отрасли коммуникаций, добычи полезных ископаемых, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры. Первые проекты будут запущены уже до конца года, говорится в сообщении.





На встрече Шавката Мирзиёева с вице-президентом компании CNH Стивом Надерни обсуждались перспективы сотрудничества с этим давним партнёром Узбекистана в сельхозмашиностроении.

Транснациональная компания производит дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику под брендами Case и New Holland. Она намерена приватизировать и модернизировать ряд промышленных предприятий отрасли, увеличить объёмы производства комбайнов и хлопкоуборочных машин, включая выпуск тракторов высокой мощности, а также выделить лизинговым структурам прямое финансирование.

Ранее мы сообщали, что на встрече президента с главой Air Products Сейфи Гасеми было объявлено о реализации компанией новой инвестиционной программы в Узбекистане на сумму свыше 10 млрд долларов.

На переговорах c основателем Cintana Дугласом Беккером говорилось о планах открыть с 2024 года в Ташкенте Американский технологический университет в партнёрстве с Аризонским государственным университетом.

В преддверии визита президента Узбекистана 15 сентября в Вашингтоне прошёл бизнес-форум с участием ряда министров Узбекистана и представителей более 250 компаний и банков США.