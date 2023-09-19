В Узбекистане в партнёрстве с Аризонским государственным университетом (США) планируется открыть Американский технологический университет. Об этом говорилось на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева c основателем и председателем образовательной компании Cintana Дугласом Беккером в Нью-Йорке 18 сентября.

Cintana была создана в сотрудничестве с Аризонским госуниверситетом и сегодня работает более чем в 30 странах, занимается повышением качества образования университетов.

Ожидается, что новый вуз с 2024 года начнёт подготовку в Узбекистане квалифицированных кадров по таким направлениям, как здравоохранение, инжиниринг, архитектура и дизайн.

«Лидер нашей страны одобрил эти планы и выразил готовность Узбекистана создать благоприятные условия для реализации образовательных проектов. Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы президента.