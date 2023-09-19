Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 18 сентября встретился с председателем правления, президентом и главным исполнительным директором компании Air Products Сейфи Гасеми.

Во встрече также участвовал заместитель государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Air Products реализует в Узбекистане проекты по переработке промышленных газов на Uzbekistan GTL, производству синтез-газа, кислорода и азота, выпуску сжиженного углекислого газа на базе «Навоиазот».

За последние два года в развитие этих проектов были привлечены прямые инвестиции этой компании на сумму свыше 1 млрд долларов.

В ходе беседы были рассмотрены перспективные проекты газификации угля, производства технических газов, водорода и аммония, а также утилизации кислых газов.

Эксперты Air Products также примут участие в разработке необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации.

В портфель проектов также входит внедрение инновационных разработок в пищевой промышленности.





В завершение встречи состоялся обмен соглашениями о реализации новой инвестиционной программы Air Products в Узбекистане на сумму свыше 10 млрд долларов.





За вклад в расширение узбекско-американского сотрудничества и поддержку реформ в стране Шавкат Мирзиёев вручил главе Air Products Сейфи Гасеми орден «Дустлик» («Дружбы»).