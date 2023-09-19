Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана во втором чтении рассмотрели проект закона с поправками в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, в Кодекс об административной ответственности будет внесена ответственность за незаконное изменение или копирование международного уникального идентификационного кода мобильного устройства (IMEI) или идентификационного модуля абонентского устройства, а также за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов и незаконный майнинг.

Первое чтение законопроекта прошло 5 сентября, тогда он был концептуально принят депутатами и впоследствии доработан с учётом предложений депутатов, экспертов и правоведов. Сегодня депутаты приняли проект закона.

Напомним, в феврале этого года ГУВД Ташкента сообщило, что подготовило законопроект с административной и уголовной ответственностью за клонирование IMEI-кода мобильного устройства, которое «затрудняет отслеживание украденных телефонов».

Клонирование, по данным ГУВД, осуществляется следующим образом: с помощью специального программного обеспечения IMEI-код переносится с одного мобильного устройства на другое или несколько других мобильных устройств, в результате чего в сети появляется несколько мобильных устройств с одинаковым IMEI-кодом. Техническая процедура автоматического обнаружения и блокировки таких клонированных IMEI-кодов пока не введена.



Что касается майнинга, то, согласно подписанным президентом в начале сентября поправкам в законодательство, разрешение на него теперь выдаёт Национальное агентство перспективных проектов. Кроме того, НАПП стало лицензирующим органом для деятельности криптобиржи, майнинг-пула, криптодепозитария и криптомагазина.