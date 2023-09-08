Президент Узбекистана 6 сентября подписал поправки в законодательство, обновляющие систему лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов. Документ опубликован в газете «Народное слово» и уже вступил в силу.

Регулятором сферы криптоактивов является Национальное агентство перспективных проектов. Оно устанавливает порядок лицензирования и прохождения разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов, размеры и порядок уплаты государственной пошлины за выдачу лицензий на работу в этой сфере.

В качестве видов деятельности в сфере оборота криптоактивов определены майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов. В качестве видов провайдеров услуг определены криптобиржа, майнинг-пул, криптодепозитарий и криптомагазин.

В связи с этим, в законы «О государственной пошлине» и «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» вносятся дополнения, предусматривающие установление новых видов и подвидов лицензируемой деятельности (криптобиржа, майнинг-пул, криптодепозитарий и криптомагазин) и деятельности по майнингу на основе документа разрешительного характера.

Кроме того, в документе закрепляются полномочия Национального агентства перспективных проектов по вопросам лицензирования и прохождения разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов.

Закон, как ожидается, послужит развитию сферы оборота криптоактивов и совершенствованию системы лицензирования в этой сфере.