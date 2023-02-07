В Узбекистане планируется ввести административную и уголовную ответственность за клонирование международного идентификационного кода (IMEI) мобильного устройства. О разработке соответствующего законопроекта сообщило ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, в последнее время все чаще поступают сообщения о пропаже мобильных телефонов. Для установления деталей происшествия правоохранители проводят доследственную проверку, а при наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело.

IMEI-код мобильного устройства используется для поиска преступника и возврата телефона владельцу.

Как отмечают в ГУВД, вместе с развитием технологий развиваются и способы сокрытия следов преступления, то есть «сейчас преступники создают клонированные коды IMEI». Техническая процедура автоматического обнаружения и блокировки таких клонированных IMEI-кодов пока не введена.

Клонирование, по данным ГУВД, осуществляется следующим образом: с помощью специального программного обеспечения IMEI-код переносится с одного мобильного устройства на одно другое или несколько других мобильных устройств, в результате чего в сети появляется несколько мобильных устройств с одинаковым IMEI-кодом.

«В народе их называют Chаnger („Чейнджер“). Именно они клонируют коды IMEI. Это, в свою очередь, затрудняет отслеживание украденных мобильных телефонов и позволяет регистрировать мобильные устройства, нелегально ввезённые на территорию республики», — говорится в сообщении.

Сегодня в Узбекистане административная или уголовная ответственность за незаконную смену IMEI-кода не предусмотрена.

«Это приводит к тому, что люди, скрывающие следы преступления, остаются безнаказанными. Для того, чтобы исключить такую казусную ситуацию, ответственные работают над законопроектом о внесении изменений в соответствующие нормы», — указали в ведомстве.

Как мы сообщали ранее, Узбекистан и Азербайджан договорились создать единый «чёрный список» утерянных и украденных IMEI-кодов в рамках сотрудничества в сфере регистрации мобильных телефонов.