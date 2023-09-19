На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 19 сентября при обсуждении повестки дня и одного законопроекта были учтены голоса трёх отсутствовавших депутатов.

Спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмоилов зарегистрировал 112 депутатов, принимавших участие в заседании, в том числе 103 депутатов в самой Законодательной палате в Ташкенте и 9 депутатов — дистанционно: 3 депутата из Кашкадарьинской области и 6 из Хазараспского района Хорезмской области.

При обсуждении повестки дня из Хорезмской области сообщили, что все 6 депутатов проголосовали «за».

После этого парламентарии рассмотрели законопроект о поправках в 13 законов и 1 кодекс, направленных на приведение в соответствие названий комитетов и инспекций в рамках административной реформы. В частности, меняются названия Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом, Комитета ветеринарии и развития животноводства, Агентства по карантину и защите растений, которые перешли в подчинение Министерства сельского хозяйства.

Представитель студии в Хорезмской области снова заявил, что все 6 депутатов поддержали законопроект в первом чтении.





Спикер обратил внимание, что в студии «не видно шести депутатов». Диалог:

— Уважаемый спикер, трое сейчас в пути…

— Не делайте так. Говорите, сколько есть на самом деле. Уменьшите вдвое. Так нельзя.

При голосовании во втором чтении из Хорезмской области уже посчитали трёх проголосовавших «за» депутатов.

Одним из законов, принятых на заседании, стали поправки в кодексы, которые устанавливают ответственность за незаконное изменение или копирование IMEI-кода, а также за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов и незаконный майнинг.