«Газета.uz» писала, что указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по реализации административной реформы Нового Узбекистана» количество самостоятельных органов исполнительной власти сокращено с 61 до 28, включая 21 министерство (полный список). Указом также число вице-премьеров сокращается с восьми до четырёх, а должности советников премьера ликвидируются. Заместителям премьера не смогут одновременно занимать посты министров или другие руководящие должности.

Публикуем список органов государственного управления, которые с 1 января меняют организационную подчинённость и упраздняются.

24 госоргана меняют организационную подчинённость

Комитеты:

Государственный комитет по статистике — реорганизуется в Агентство статистики при президенте;

Государственный комитет оборонной промышленности — реорганизуется в Агентство оборонной промышленности при Министерстве обороны;

Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров будет подчиняться Министерству культуры и туризма;

Комитет по управлению государственными резервами при Кабинете министров (Узкомгосрезерв) — Министерству экономики и финансов;

Государственный комитет лесного хозяйства — Агентство лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов;

Государственный налоговый комитет — Налоговый комитет при Министерстве экономики и финансов;

Государственный таможенный комитет — Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов;

Государственный комитет семьи и женщин — Комитет семьи и женщин при Министерстве занятости и сокращения бедности;

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — Комитет ветеринарии и развития животноводства при Минсельхозе;

Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности — переходит в подчинение Минсельхоза.

Агентства:

Агентство по делам молодёжи — в подчинение Министерства молодёжной политики и спорта;

Агентство президентских образовательных учреждений — реорганизуется в Агентство специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования;

Агентство кинематографии — в подчинение Министерства культуры и туризма;

Кадастровое агентство при ГНК — в подчинение Министерства экономики и финансов;

Агентство «Узархив» — в подчинение Минюста;

Агентство космических исследований и технологий при Кабмине — в подчинение Министерства цифровых технологий;

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия — в подчинение Фонда развития культуры и искусства при Кабмине;

Агентство работы махаллабай и развития предпринимательства — в подчинение Министерства занятости и сокращения бедности;

Агентство развития фармацевтической промышленности — в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли, а функции в части регистрации лекарств и медицинских изделий — Министерству здравоохранения;

Агентство карантина и защиты растений — в подчинение Минсельхозу.

Инспекции:

Государственная инспекция по надзору в сфере информатизации и телекоммуникаций при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций — в подчинение Министерства цифровых технологий;

Государственная инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров — в подчинение Министерства водного хозяйства;

Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете министров — в подчинение Министерства сельского хозяйства;

Другие органы:

Высшая аттестационная комиссия при Кабмине — в подчинение Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Список упраздняемых с 1 января органов госуправления:

Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия — задачи и функции передаются Министерству сельского хозяйства (в части, связанной с сельским хозяйством) и Министерству инвестиций, промышленности и торговли (в части промышленного развития);

Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров — Министерству дошкольного и школьного образования и Министерству высшего образования, науки и инноваций;

Агентство по международному сотрудничеству и развитию при МИВТ — Министерству инвестиций, промышленности и торговли;

Агентство по развитию страхового рынка при Минфине — Министерству экономики и финансов;

Агентство по развитию государственно-частного партнёрства при Минфине — Министерству экономики и финансов;

Агентство по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве при Минводхозе — Министерству водного хозяйства;

Агентство развития медико-социальных услуг — Министерству занятости и сокращения бедности;

Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете — Комитету развития конкуренции и защиты прав потребителей;

Агентство «Узбекчорванасл» при Государственном комитете ветеринарии и развития животноводства — Комитету ветеринарии и развития животноводства;

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров — Министерству дошкольного и школьного образования и Министерству высшего образования, науки и инноваций;

Центр разработки инвестиционных проектов при МИВТ — Министерству инвестиций, промышленности и торговли;

Национальная палата инновационного здравоохранения при Минздраве — Министерству здравоохранения.