Введение предельной цены на газовых автозаправках не должно привести к дефициту, заявил в интервью «Газете.uz» министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Правительство своим постановлением от 15 сентября утвердило меры по ограничению резкого роста цен на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) после повышения тарифов на газ.

Документом вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, Генеральной прокуратуре, СГБ, Агентству по противодействию коррупции, Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей, Налоговому комитету и Узнефтегазинспекции поручено строго контролировать, чтобы приборы учёта газа на АГНКС были полностью подключены к автоматизированной системе контроля и учёта природного газа и чтобы данные передавались в режиме онлайн.

Они также должны будут усилить меры контроля по выявлению, устранению и предотвращению незаконного подключения, хищения топливно-энергетических ресурсов и других случаев незаконного потребления, а также причин и условий, способствующих их возникновению.

Более того, поручено принять строгие меры, чтобы следующие шесть месяцев максимальная розничная цена на природный газ на АГНКС не превышала 3250 сумов за кубометр.

Заправки, которые не подключили приборы учёта к системе и не передают данные в режиме онлайн, допускают необоснованное повышение лимитированной розничной цены, незаконное потребление топливно-энергетических ресурсов, их хищение, не будут получать газ.

Министр энергетики сообщил, что предельная сумма в 3250 сумов была установлена по итогам анализа цен совместно с Министерством экономики и финансов и Налоговым комитетом.

Отвечая на вопрос, насколько это рыночная мера, Журабек Мирзамахмудов указал, что «это уровень, который позволяет всем газозаправкам обеспечить возвратность их вложенных средств».

«Во-вторых, они уже, в принципе, вернули свои инвестиции. Потому что — как регулятор могу сказать — за последние один-два года новые заправки почти не строились, не вводились. То есть все [АГНКС] — это ранее построенные заправки, которые амортизировали и вернули свои [инвестиции]. Поэтому, когда будут говорить, что не будет соответствующая рентабельность обеспечиваться, мы будем не согласны. Мы можем это проанализировать, чётко всем по цифрам, по полочкам разложить, доказать», — отметил он.

По словам министра, при рекомендованных ценах уровень рентабельности газовых заправок составит минимум 10%. Ограничение цен вводится для «социальной справедливости» по отношению к потребителям — населению и всем, кто пользуется транспортом.

«Чтобы это не влияло на другие цены, чтобы не было искусственного завышения. Знаете, на первоочередных нуждах населения,. я бы так сказал, чтобы не наваривались. Я думаю, что минимум 10% рентабельности это всё позволяет. Вопрос — почему у них при небольших [капитальных] вложениях рентабельность, которая была раньше ещё выше — от 10% до 20%, даже 30−40%? Почему они должны с такой рентабельностью работать, тогда как другие — условно таксисты — должны повышать свои издержки?» — заявил он.

Глава Минэнерго также отметил, что добывающие и перерабатывающие предприятия, компания, транспортирующие энергоресурсы работают с убытками или минимальной рентабельностью. «Они работают с минимальной рентабельностью, а те, кто перепродают просто этот ресурс,. да, они предприниматели, мы понимаем, но должна же быть совесть», — сказал министр.

Журабек Мирзамахмудов пояснил, почему не ожидает дефицита газа на АГНКС.

«Если кто-то искусственно это будет делать, мы соответствующим образом на это будем реагировать. У нас есть лицензионное соглашение, когда они должны соблюдать определённый порядок, режим. Если будут закрываться, это же в ущерб им самим. Это означает, что они не будут получать прибыль. Мы будем гарантированные объёмы давать, а они будут свою рентабельность обеспечивать», — отметил он.

Как формируется цена на газовых заправках

Министр отметил, что при формировании цен на АГНКС учитывается акцизный, земельный, имущественные налоги, НДС, налог на прибыль, вода, амортизация, эксплуатация, заработная плата работников, единый социальный платёж, электроэнергия, масла, банковские затраты и прочее.

По его словам, чистая прибыль газовых заправок составляет 200−221 сумов с кубометра газа, который продаётся по 2800 сумов.

Один из учредителей газовых заправок в Узбекистане на условиях анонимности рассказал «Газете.uz», что государство может заставить работать и с рентабельностью 1%. Он утверждает, что в сфере происходят крупные хищения газа — в основном «воруют заправки, приближённые к государственным служащим».

«У нас сейчас система учёта и так подключена онлайн, но у них не включают счётчик. Пусть пробуют их подключить», — сказал он.

Расчёты по формированию цены на газ (без НДС).



Предприниматель указал, что сейчас продаёт газ на заправке по 3000 сумов и получает прибыль в 411 сумов за каждый кубометров при условии, что объём поставок составит 250 тысяч кубов в месяц. После повышения цены на газ (с 1000 до 1500 сумов) и электричество (с 450 до 900 сумов) с 1 октября он ожидает, что прибыль упадёт до 50−100 сумов. «Скорее всего, невозможно будет работать с такими ценами», — сказал он.

Глава АГНКС считает, что для газовых заправок будет выгоднее перейти на продажу бензина, где рентабельность в среднем составляет 300 сумов с литра, однако в этом случае государство будет тратить больше валюты на импорт бензина.

«Пусть посчитают, сколько валюты уходит при импорте газа и бензина. Сейчас бензин стоит в 2−3 раза дороже газа. Валюты тоже будет уходить в 3 раза больше, чем если бы покупали импортный газ. На АГНКС работают больше людей, чем на АЗС. Газовые заправки платят больше налогов», — сказал предприниматель.

Ранее министр энергетики, отвечая на вопрос о льготных ценах для некоторых АГНКС, заявил, что государственные поставщики продают газ газовым заправкам по единой отпускной цене.