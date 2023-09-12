Оптовая отпускная цена газа — единая для всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом в интервью «Газете.uz» сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Финансист Отабек Бакиров 10 сентября заявил, что газовые заправки в Узбекистане покупают газ у компаний «Худудгазтаъминот» и UzGasTrade (до 2023 года — у «Узтрансгаза»). По его словам, часть заправок получают топливо по льготной цене у UzGasTrade, тогда как у «Худудгазтаъминот» цены выше.

«Здесь я бы не сказал, что у кого-то льготные цены… Это немного неправильная интерпретация. Например, в настоящее время отпускная цена для всех заправок составляет 1000 сумов. То есть UzGasTrade и „Худудгазтаъминот“ по каким-то другим ценам продавать не имеют права и не смогут. То, что предлагается повысить с 1 октября до 1500 сумов, здесь цена будет также одинаковая», — заявил глава Минэнерго.

Что касается наличия нескольких государственных поставщиков газа, то это связано с реорганизацией энергетических компаний, создания компаний «Худудгазтаъминот», «Узтрансгаз», а также UzGasTrade, пояснил он.

«Например, все контракты по поставке электроэнергии заключаются с „Региональными электрическими сетями“. [По газу] также будут поэтапно все переведены. Иногда это технические вопросы, связанные с определённой газотранспортной линией, когда заправки подключены к промышленному коллектору, магистральным сетям. „Худудгаз“ там не подключён, то есть инфраструктуры „Худудгаза“ нет. Поэтому сейчас ведётся сначала ведётся работа по переподключению. Поэтапно все эти потребители будут переведены на „Худудгазтаъминот“», — сказал министр.

Текущий тариф газа в 660 сумов за кубометр установлен с 2019 года для НГМК, АГМК, бюджетных организаций и других компаний, а для цементных и кирпичных заводов, АГНКС — 1000 сумов.

Летом 2022 года Kun.uz со ссылкой на «Худудгазтаъминот» сообщал, что 350 из свыше 1200 АГНКС по Узбекистану покупают газ у «Узтрансгаза». Тогда заправки продавали газ по цене от 1900 до 2850 сумов.

На сегодняшний день договоры UzGasTrade, «Худудгазтаъминот» и «Узтрансгаз» являются акционерными обществами, однако форма соглашений о купле-продаже газа остаётся закрытой для широкой общественности.

В августе водители в Ташкенте и регионах Узбекистана вновь пожаловались о закрытии многих АГНКС, из-за чего на работающих заправках выстраивались длинные очереди. Министерство энергетики заявило, что газ поставлен заправкам в оговорённом объёме. При этом оно признало рост спроса.

Минэнерго также объяснило, что дневной лимит на газовых заправках Узбекистана вводится в рамках баланса ресурсов и распределения газа, утверждённого правительством, хотя там не указаны критерии определения ограничений.